Le château de Marugame, les plus beaux remparts du Japon

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Marugame fait partie des douze seuls châteaux au Japon dont le donjon est authentique et dont sa construction a commencé avant l’époque d’Edo (1603-1868). Les remparts de pierre très élevés sont représentatifs de la période où l’art de la construction avait atteint son summum. C’est pour cela que Marugame a été surnommé « le château des remparts ».

Château de Marugame (préfecture de Kagawa)

Construction : 1597, 1660

1597, 1660 Premiers seigneurs : Ikoma Chikamasa, Kyôgoku Takakazu

Ikoma Chikamasa, Kyôgoku Takakazu À voir : Le donjon et les portes Ôte-ichi et Ôte-ni (biens culturels importants), les remparts de la troisième enceinte San-no-maru.

Le donjon et les portes Ôte-ichi et Ôte-ni (biens culturels importants), les remparts de la troisième enceinte San-no-maru. Tarif : 200 yens (adultes)

200 yens (adultes) Adresse : Ichibanchô, Marugame-shi, Kagawa-ken

Ichibanchô, Marugame-shi, Kagawa-ken Site Internet (en anglais): https://www.my-kagawa.jp/en/see-and-do/10084

« Le château des remparts », un exemple sublime de cette construction qui a traversé les siècles

Le donjon du château de Marugame a été édifié à l’origine en 1597 par Ikoma Chikamasa et son fils Kazumasa, les gouverneurs de la province de Sanuki (la préfecture de Kagawa d’aujourd’hui) qui étaient des vassaux de Toyotomi Hideyoshi. Toutefois, lorsque le shôgun Tokugawa Ieyasu a promulgué un décret stipulant qu’il ne pouvait y avoir qu’un château par province, le clan Ikoma a choisi de s’installer au château de Takamatsu. Celui de Marugame a alors été démantelé. Par la suite, le shogunat Tokugawa a confisqué le territoire des Ikoma et divisé Sanuki en deux zones. La partie ouest a été attribuée à Yamazaki Ieharu, qui a entrepris la reconstruction du château qui avait été abandonné, mais l’édifice est resté sans successeur. Ce n’est qu’en 1660, quand Kyôgoku Takakazu en est devenu le seigneur, que le château de Marugame a enfin été achevé.

Ces changements successifs de propriétaires expliquent pourquoi la construction du château de Marugame a pris bien plus longtemps que prévu, mais on peut encore admirer ses murs de pierre qui représentent le summum de la technique castrale de l’époque. Notamment, sur la partie ouest de la troisième enceinte (San-no-maru), qui fait face à la mer Intérieure, on peut observer des remparts de plus de 20 mètres de haut, construits selon la méthode appelée sangizumi qui alterne le côté long et le côté court des pierres sur les angles. Le donjon, édifié sur l’empilement de plusieurs murs de pierre, mesure 15 mètres de haut, possède trois étages et revendique une utilisation judicieuse de pignons (la partie triangulaire sur la façade du toit) dans les styles kara-hafu et chidori-hafu.

(Photo de titre : Pixta)