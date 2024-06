Les ruines du château de Nagoya, base de Toyotomi Hideyoshi pour envahir la Corée

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Nagoya, dans la préfecture de Saga (à ne pas confondre avec celui de la ville de Nagoya), est construit par Toyotomi Hideyoshi en tant que base pour son invasion de la Corée. Cet immense édifice est bâti en seulement quelques mois avec l’aide de seigneurs féodaux venus de tout le Japon. Après le décès de Hideyoshi cependant, les forces japonaises se retirent de la péninsule coréenne et le château, devenu inutile, est laissé à l’abandon.

Le château de Nagoya (préfecture de Saga)

Construction : 1592

1592 Premier seigneur : Toyotomi Hideyoshi

Toyotomi Hideyoshi À voir : Les fondations du donjon, les vestiges de la résidence principale du seigneur et de la porte de l’enceinte principale

Les fondations du donjon, les vestiges de la résidence principale du seigneur et de la porte de l’enceinte principale Tarif : Gratuit

Gratuit Adresse : Nagoya, Chinzeimachi, Karatsu, Saga-ken

Nagoya, Chinzeimachi, Karatsu, Saga-ken Site Internet : https://saga-museum.jp/nagoya/language/english/

Construit par Hideyoshi pour lancer son invasion de la Corée

Toyotomi Hideyoshi fait construire le château de Nagoya au XVIe siècle comme point de départ de ses forces pour l’invasion de la Corée. De nombreux grands seigneurs (daimyô) ont contribué au coût de la construction, permettant de l’achever en quelques mois. Deux invasions vers le continent sur une période de sept ans sont parties de là. Les campements de plus de 130 seigneurs ont été installés autour, et plus de 200 000 soldats venus de tout le Japon y ont été regroupés. Hideyoshi a lui-même passé un an sur le site.

Le site du château s’étend sur 17 hectares, ce qui en faisait à l’époque le deuxième plus grand du Japon, après le château d’Osaka. Une fois Hideyoshi décédé, de nombreux daimyô se retirent, et l’édifice est laissé à l’abandon.

Les ruines du château de Nagoya ainsi que les vestiges de 23 campements sont classés sites historiques nationaux, et des fouilles se poursuivent actuellement pour retrouver les traces de bâtiments. Des documents japonais et coréens sont exposés au Musée préfectoral du château de Nagoya, qui se trouve à proximité.

(Photo de titre : Pixta)