Le château d’Osaka, le plus visité du Japon

Au huitième et dernier étage se trouve un point d’observation qui permet une vue à 360 degrés sur la ville d’Osaka et même au-delà. En général, les visiteurs montent d’abord au point d’observation et utilisent les escaliers pour descendre aux étages inférieurs du donjon.

Moment ludique de la visite, pour une somme modique, celles et ceux qui souhaitent se plonger dans l’époque peuvent se coiffer de reproductions de casques et se parer de manteaux portés par les guerriers de la période Sengoku (pu période des provinces combattantes, 1467-1568).

De l’extérieur, le donjon semble être composé de cinq étages mais il en compte en fait huit. Aux différents étages, le bâtiment abrite de nombreuses pièces historiques, telles que des panneaux et des dioramas, reconstituant la vie de Toyotomi Hideyoshi et le contexte social et culturel de l’époque.

Si beaucoup associent le château d’Osaka au chef militaire Toyotomi Hideyoshi , le premier château qu’il construisit en 1581 ne perdurera que 32 ans, ravagé par les flammes en 1615 lors du second siège d’Osaka. Son fils sera alors également vaincu. Ensuite, ce fut le gouvernement Tokugawa qui prit le contrôle de la ville. Il détruisit les remparts et les douves construits à l’époque de Toyotomi Hideyoshi et fit à appel à des daimyô (seigneurs féodaux) de tout le pays, à la recherche de main-d’œuvre pour la construction d’un nouveau château. Les remparts de pierre et les douves tels que nous les voyons aujourd’hui sont le fruit de leur travail. Mais ce deuxième château sera lui aussi la proie des flammes en 1665, frappé par la foudre seulement 36 ans après la fin des travaux. Le château est alors laissé en ruines pendant près de 200 ans.

Le château d’Osaka est situé en plein centre de la ville. Les remparts et le donjon constituent la pièce maîtresse du parc du château, destination propice tant aux loisirs qu’à la détente. Vaste étendue de verdure avec des jardins et des espaces ouverts, le parc comprend également des installations culturelles et sportives comme le Osaka Castle Hall, une aréna, un terrain de base-ball et une piste de jogging.

Avec une surface d’environ 60 m² et un poids estimé à 108 tonnes, la tako ishi, à l’intérieur de la porte Sakuramon, est la pierre la plus imposante du château. Le transport et la mise en place de cette pierre à une époque où les machineries lourdes n’existaient relèvent littéralement de l’exploit !

Le château d’Osaka est connu pour ses masugata, et surtout pour les pierres qui ont été utilisées pour les construire. Ces espaces ouverts où les troupes se rassemblaient sont faits d’imposants murs de pierres, dont chaque bloc était gigantesque. Pour empêcher toute entrée directe dans le donjon du château, les masugata avaient deux portes placées à angle droit l’une par rapport à l’autre. Elles faisaient en fait office de piège, obligeant les guerriers attaquants à s’arrêter avant de faire un virage serré, ce qui laissait le temps aux défenseurs du château de les prendre en joug et de les neutraliser. Pour empêcher les assaillants de s’échapper en grimpant aux murs, d’énormes pierres lisses étaient utilisées pour leur construction. (Voir aussi notre article : Les châteaux de montagne au Japon et leurs systèmes de défense )

Le donjon n’a pas été le seul à être la proie des flammes. D’autres bâtiments ont également été détruits par des incendies lors des troubles qui ont eu lieu pendant la Restauration de Meiji ou encore en raison des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Dix biens culturels importants ont tout de même pu être conservés intacts à l’intérieur des remparts principaux et extérieurs du château. Il s’agit notamment des portes Sakuramon et Ôtemon, de cinq tourelles dont la tourelle Tamon, de deux entrepôts et du toit du puits Kinmeisui. Devenues biens culturels importants, ces structures originales ont survécu à l’épreuve du temps, et certaines sont ouvertes au public pour des périodes limitées.

Classé parmi les 100 meilleurs endroits du Japon pour la saison des cerisiers

Les amateurs de fleurs ne seront pas déçus non plus. Ils pourront flâner dans les jardins et espaces ouverts du parc du château d’Osaka. Magnifiques en toute saison, c’est au printemps qu’ils montrent leurs plus belles couleurs, lorsque cerisiers et pruniers sont en fleurs. Avec 1 270 arbres de plus de 100 espèces, Le bosquet de pruniers situé à l’est des remparts de Ni-no-maru est le plus vaste de l’ouest du Japon. Le parc est également classé parmi les 100 meilleurs endroits du Japon pour la saison des cerisiers en fleurs, avec plus de 3 000 arbres des variétés somei yoshino et yama-zakura, véritable camaïeu de rose pâle quand vient le printemps. (Voir notre article : Le château d’Osaka et ses cerisiers en fleurs, une parfaite harmonie)









Le complexe commercial Jô-Terrace Osaka

Plusieurs lignes de train et de bus desservent le parc du château d’Osaka, le rendant facile d’accès pour les visiteurs. Parmi les options qui s’offrent à vous, la plus simple est la gare Osaka-jô Kôen (parc du château d’Osaka). Une fois sur place, de nombreux complexes touristiques vous attendent comme le Jô-Terrace Osaka. Ouvert en 2017, il est relié à la gare et offre un accès direct au parc. Vous y trouverez de nombreux restaurants, que ce soit pour le déjeuner ou le dîner.









(Reportage et texte de Fujii Kazuyuki. Photos de Kuroiwa Masakazu et Fujii Kazuyuki, de 96Box)