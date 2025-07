Gunkan-maki : le « cuirassé » aux garnitures variées

Instantanés de culture générale sur le Japon

Impossible de le rater dans un restaurant de sushis. Le gunkan-maki, littéralement le « maki cuirassé », est une boulette de riz vinaigré enroulée d’une feuille d’algue et surmontée d’une garniture variée.

Des garnitures à foison

Dans le gunkan-maki, le « maki cuirassé », baptisé ainsi pour sa forme, la boulette de riz vinaigré est enveloppée par une feuille d’algue nori qui permet à la garniture (neta) de ne pas s’éparpiller. Les œufs de saumon (ikura), l’oursin (uni), et du thon haché avec des émincés de ciboule (negitoro) sont généralement les neta les plus consommés, mais les variétés de gunkan-maki sont innombrables. Prenons par exemple l’une des versions les plus populaires pour les enfants, où la garniture est composée de maïs à la mayonnaise (photo ci-dessous).

(Toutes les photos : Pixta)