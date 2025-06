Roten-buro : le plaisir d’un bain en plein air et en toute saison

Moments de culture générale sur le Japon

Le roten-buro, le bain en plein air, est une expérience à apprécier en toute saison au Japon.

Un bain en plein air

Le roten-buro (露天風呂) est un bain en plein air qui offre ce plaisir de se réchauffer le corps tout en s’exposant aux éléments. De nombreux roten-buro sont installés dans des lieux pittoresques, pour contempler la vue des montagnes, de la mer, d’entendre les sons paisibles des forêts et des gazouillis des oiseaux. Rien de tel pour alléger le fardeau d’une journée bien remplie.

Les hôtels et auberges disposent généralement leurs bains en plein air de sorte à protéger l’intimité des baigneurs, en veillant à ce qu’ils ne soient pas vus depuis l’extérieur. Mais certains établissements, notamment ceux qui se trouvent dans des endroits reculés, ne sont pas fermés et sont mixtes. Hommes et femmes partagent le même bain. Il est également possible de trouver des chambres d’hôtel avec roten-buro privé.

