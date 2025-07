Instantanés de culture générale sur le Japon

La saison de l’escalade du mont Fuji a débuté, et pour la première fois cette année, un tarif de 4 000 yens est demandé aux grimpeurs.

La plus haute montagne du Japon

Du haut de ses 3 776 mètres, le mont Fuji domine le Japon. Il a été enregistré au patrimoine mondial de l’Unesco en 2013 en tant que « lieu sacré et source d’inspiration artistique ».

La saison de l’ascension du mont Fuji, qui commence le 1er juillet pour se terminer au début du mois de septembre, attire quelque 200 000 personnes chaque année. La plupart d’entre eux ont pour objectif d’atteindre le sommet avant l’aube pour contempler le lever du soleil, et un tel afflux provoque parfois des embouteillages conséquents, des malaises et autres accidents avec l’impossibilité de se reposer dans les gîtes déjà bondés.

Ainsi pour réduire la congestion, un tarif de 4 000 yens (24 euros) a été introduit depuis 2025. Et pour empêcher les grimpeurs de gravir d’une traite la montagne sans se reposer au moins une fois dans un gîte, il ne sera plus possible de passer la cinquième station dans les quatre voies menant au sommet entre 14 h 00 et 3 h 00 du matin.

En 2025, la voie Yoshida, la plus empruntée, a ouvert le 1er juillet. Les trois autres chemins ouvrent le 10 juillet.

(Photo de titre : Pixta)