Tanzaku : inscrire ses vœux sur une bandelette de papier coloré pour le 7 juillet

Lors du festival de Tanabata le 7 juillet, les Japonais ont pour coutume d’inscrire leurs souhaits sur une bandelette de papier coloré appelée tanzaku, et de l’accrocher sur une branche de bambou.

Un vœu le 7 juillet

Le tanzaku, une longue et fine bande de papier coloré, est l’un des symboles de la fête du Tanabata qui se tient le 7 juillet de chaque année. Les gens y inscrivent leurs vœux et l’accroche sur une branche de bambou. Si les enfants demandent souvent des jouets et les jeunes la réussite aux examens ou des progrès dans leur sport favori, les adultes émettent des souhaits liés davantage au travail ou aux relations amoureuses.

La coutume du tanzaku remonte à l’époque d’Edo (1603-1868). Le papier en question existe en cinq couleurs, à savoir le vert, le rouge, le jaune, le blanc et le violet, qui sont associées aux cinq éléments de la cosmologie chinoise (bois, feu, terre, métal, eau). Il se trouve cependant que la couleur noire présente à l’origine et correspondant à l’eau n’est pas considérée comme de bon augure au Japon. Le violet l’a ainsi remplacée.

Certaines personnes suivent la tradition d’accrocher le tanzaku la veille et de l’enlever le jour du Tanabata. Toutefois, les expositions publiques peuvent rester en place pendant plusieurs semaines avant le festival.

(Toutes les photos : Pixta)