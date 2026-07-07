Le 7 juillet : « Tanabata », la fête des étoiles

Le b.a.-ba du Japon

Tanabata, célébrée chaque année le 7 juillet, est l’une des fêtes traditionnelles les plus emblématiques du Japon. Elle est aujourd’hui surtout connue pour les vœux inscrits sur des bandes de papier colorées accrochées à des branches de bambou et pour la légende des deux amants célestes, Orihime et Hikoboshi.

À l’approche du 7 juillet, des branches de bambou décorées pour Tanabata font leur apparition dans les foyers ainsi que dans les rues des villes et villages de tout le Japon. Des tanzaku, ces bandes de papier colorées sur lesquelles chacun inscrit ses vœux pour l’avenir, flottent au gré de la brise estivale, offrant l’un des paysages les plus emblématiques de l’été japonais.

À cette période, de nombreuses mairies, gares, centres commerciaux et autres lieux publics installent également des branches de bambou afin que chacun puisse y accrocher son propre vœu, perpétuant ainsi cette tradition séculaire.



(© Adobestock)

Des retrouvailles annuelles

Tanabata est arrivé au Japon depuis la Chine et fait partie des cinq fêtes saisonnières traditionnelles (sekku) du calendrier japonais. En Chine, l’étoile Véga, de la constellation de la Lyre, était depuis longtemps associée à la sériciculture et au tissage, tandis que Altaïr, de la constellation de l’Aigle, symbolisait l’agriculture.

Une célèbre légende est née autour de ces deux étoiles, qui brillent de part et d’autre de la Voie lactée. Orihime (Véga), fille de l’Empereur céleste, était une tisserande d’un talent exceptionnel, tandis que Hikoboshi (Altaïr) était un bouvier travailleur. Après leur mariage, cependant, tous deux négligèrent leurs tâches. Furieux, le père d’Orihime les sépara en les plaçant de chaque côté de la Voie lactée. Selon la légende, il ne leur permit de se retrouver qu’une seule fois par an, à condition qu’ils reprennent leur travail avec assiduité. En Chine, on priait alors pour acquérir les talents d’Orihime dans le tissage et la couture. Une fois cette tradition introduite au Japon, elle évolua progressivement vers une coutume consistant à souhaiter progresser dans les arts et la calligraphie.

Les sômen, de fines nouilles de blé, sont également un mets traditionnel de Tanabata. Selon une première théorie, leur forme évoque des fils de tissage et symbolise le souhait de devenir aussi habile qu’Orihime. Une autre explication veut que les sômen aient été associés à Tanabata parce que le blé, leur principal ingrédient, était autrefois considéré comme un aliment capable d’éloigner les maladies et les poisons.



Les sômen de Tanabata sont disposés de manière à évoquer la Voie lactée.

Tanabata devint une fête très populaire auprès du peuple durant l’époque d’Edo (1603-1868). Dans les terakoya, les écoles installées dans les temples, les enfants prirent l’habitude d’écrire leurs vœux sur des bandelettes de papier dans le cadre de leurs exercices de calligraphie, puis de les suspendre à des branches de bambou. Le bambou occupe depuis longtemps une place importante dans la culture japonaise. Sa croissance rapide et sa silhouette qui s’élance droit vers le ciel ont fait naître la croyance qu’il pouvait transmettre les souhaits des hommes jusqu’aux cieux.

Les trois grands festivals de Tanabata au Japon

Tanabata n’est pas seulement une fête où chacun formule un vœu en contemplant les étoiles. De grands festivals sont également organisés à travers le pays, transformant des villes entières grâce à d’impressionnantes décorations, notamment d’immenses banderoles colorées.

Les trois plus célèbres sont le festival de Tanabata de Sendai (préfecture de Miyagi), le festival de Tanabata de Hiratsuka (préfecture de Kanagawa) et le festival de Tanabata d’Anjô (préfecture d’Aichi). Ces dernières années, certains y ajoutent le festival de Tanabata d’Ichinomiya (également dans la préfecture d’Aichi,) parlant ainsi des quatre grands festivals de Tanabata du Japon.

Les festivals de Sendai et d’Anjô se tiennent au début du mois d’août, une période plus proche de la date traditionnelle de Tanabata selon l’ancien calendrier lunaire.



Le festival Tanabata de Sendai (© Adobestock)

Données utilisées

(Photo de titre : des branches de bambous décorés pour Tanabata © Adobestock)