Baran, « l’herbe à sushi » qui conserve le goût

On le trouve bien dans une boîte à bentô ou dans une boîte à sushis, mais il n’est pas comestible. Le baran est cette feuille de plastique qui sert à garder les ingrédients séparés les uns des autres et conserver leur goût.

Le baran, souvent appelé « herbe à sushi » dans d’autres langues, est un type de plastique vert en forme de feuille que l’on retrouve souvent dans les boîtes à bentô et les boîtes à sushis.

Autrefois, les feuilles fraîches de plantes telles que le haran (Aspidistra elatior) — d’où dérive le terme baran — étaient utilisées pour séparer les saveurs et on leur attribuait également des effets antibactériens.

La variante en plastique d’aujourd’hui, plus pratique, permet également de délimiter l’emplacement des aliments et d’empêcher les odeurs et les saveurs de se mélanger, tout en apportant une touche esthétique de couleur.

(Toutes les photos : Pixta)