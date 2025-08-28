Collectionner les tampons encreurs sur un carnet, une activité populaire

Instantanés de culture générale sur le Japon

Collectionner des tampons encreurs provenant de différents endroits sur une feuille ou dans un carnet est une activité populaire au Japon.

Au Japon, une bonne façon de faire la promotion du tourisme en une région donnée est d’inviter les visiteurs à collectionner des tampons encreurs dans différentes gares ou sites. Ce « circuit-tampon » offre aux participants davantage de plaisir à explorer les lieux, avec la satisfaction supplémentaire de remplir leur carnet.

Selon le fabricant de tampons encreurs Shachihata, c’est un circuit organisé lors de l’Expo d’Osaka en 1970 qui a déclenché un engouement pour cette activité sur l’Archipel. Les circuits-tampons liés aux trains étaient les plus prisés au début et restent très courants aujourd’hui, mais des versions plus petites, à réaliser à pied, ont gagné en popularité. La prolifération des smartphones a également entraîné une augmentation des circuits numériques, dans lesquels chacun est invité à trouver et à scanner des codes QR pour recevoir des tampons virtuels.

De nombreux événements offrent de petits prix aux participants qui parviennent à remplir leur carnet de tampons ou qui en collectionnent un certain nombre.

(Photo de titre © Pixta)