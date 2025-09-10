« Yûyake koyake » : la chanson qui invite les enfants à rentrer avant le crépuscule

Instantanés de culture générale sur le Japon

La célèbre chanson japonaise « Yûyake koyake » retentit dans les haut-parleurs de la plupart des communes en fin d’après-midi pour encourager les enfants à rentrer chez eux au coucher du soleil.

En fin d’après-midi, dans la plupart des villes et villages à travers le Japon, une version instrumentale de la chanson « Yûyake koyake » (qui pourrait se traduire par « Lueur du crépuscule ») retentit dans les haut-parleurs publics pour rappeler aux enfants qu’il est temps de rentrer chez eux. La chanson commence par ces paroles :

Yûyake, koyake de hi ga kurete

Yama no otera no kane ga naru Quand le soleil se couche dans la lueur du crépuscule,

La cloche du temple sur la colline sonne.

La chanson invite les enfants à « rentrer à la maison avec les corbeaux », qui reviennent généralement à leur nid à la tombée du jour. Dans un deuxième couplet, moins connu, les paroles évoquent la lune ronde et les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne, après que les plus jeunes sont rentrés chez eux sains et saufs.

Notons que l’utilisation quotidienne de ces haut-parleurs publics permet de les tester afin de s’assurer qu’ils fonctionnent et qu’ils pourront diffuser des messages en cas d’urgence. La chanson et l’heure spécifiques varient selon la municipalité et parfois selon la saison, mais « Yûyake koyake » est un standard national. La mélodie est généralement diffusée entre 16 h et 18 h, généralement plus tôt en hiver et plus tard en été, pour signaler la fin de la journée.

Le mot « yûyake » du titre fait référence à un coucher de soleil riche et coloré. Le mot « koyake », en revanche, n’apparaît généralement pas dans les dictionnaires japonais, et on considère que l’auteur des paroles, Nakamura Ukô, l’a simplement employé pour répéter l’idée du coucher de soleil. La musique a été composée par Kusakawa Shin.

(Photo de titre : Pixta)