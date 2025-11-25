Instantanés de culture générale sur le Japon

Édifiée en 1878, la tour de l’horloge de Sapporo est l’un des symboles de la grande ville du nord du Japon.

Un bâtiment existant depuis près de 150 ans

La tour de l’horloge de Sapporo est l’un des sites historiques emblématiques de la capitale de la préfecture de Hokkaidô. Édifiée en octobre 1878, elle servait à l’origine de salle de cours pour l’École supérieure d’agriculture de Sapporo, future Université du Hokkaidô. Située en plein cœur de la ville, elle accueille depuis 1881 une horloge qui en fait la plus ancienne tour horloge du Japon. Celle-ci n’utilise pas l’électricité pour fonctionner, mais la force gravitationnelle, grâce à deux poids suspendus.

Au cours de l’année fiscale 2024 (avril 2024-mars 2025), plus de 300 000 visiteurs s’y sont rendus. Son architecture de style occidental, que l’on doit à l’Américain William Wheeler, contraste avec le paysage urbain environnant, et le bâtiment abrite aujourd’hui un musée dédié à son histoire. Il s’y trouve également un amphithéâtre d’époque, où l’on peut y célébrer des mariages ou organiser des concerts.

Par ailleurs, la tour arbore plusieurs étoiles rouges, qui sont le symbole des pionniers qui ont développé le territoire de Hokkaidô pendant l’époque de Meiji, dans la seconde moitié du XIXe siècle.

(Photo de titre : Pixta)