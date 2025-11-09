Irori, les traditionnels foyers au sol du Japon

Instantanés de culture générale sur le Japon

Visiterle Japon

Les foyers encastrés dans le sol, appelés irori, servaient à réchauffer la maisonnée et préparer les repas.

Assis autour du feu

Un irori est un foyer traditionnel au sol qui était autrefois courant dans les maisons japonaises. Il servait à chauffer et à cuisiner, et comportait un crochet appelé jizaikagi suspendu au-dessus du feu, qui pouvait être utilisé pour soulever ou abaisser des casseroles ou des bouilloires. Le feu fournissait également un peu de lumière pour éclairer l’espace environnant.

Aujourd’hui, on peut encore apercevoir des irori dans de nombreux bâtiments préservés, notamment dans les anciennes auberges familiales (minshuku), qui sont généralement plus simples que les auberges populaires (ryokan). Réunis autour de la chaleur accueillante d’un irori, les visiteurs peuvent découvrir ce qui était autrefois le cœur social de nombreux foyers.

(Photo de titre © Pixta)