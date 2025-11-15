Chitose ame, les bonbons qui célèbrent la bonne santé des enfants

Instantanés de culture générale sur le Japon

Les chitose ame sont des sucettes traditionnellement associées à la fête du Shichi-Go-San, durant laquelle les familles conduisent leurs enfants de trois, cinq ou sept ans dans un sanctuaire ou un temple afin de prier pour leur bonne santé.

Autrefois célébrée le 15 novembre, le Shichi-Go-San s’étend aujourd’hui sur l’ensemble du mois. Avec leurs familles, les filles de 3 et 7 ans et les garçons de 5 ans se rendent dans un sanctuaire ou un temple pour faire savoir aux divinités qu’ils ont grandi en bonne santé, et leur demandent leur bénédiction afin de vivre longtemps.

Le chitose ame signifie littéralement « bonbon millénaire » et symbolise la longévité, notamment en raison de la manière dont la pâte est étirée au moment de sa fabrication. Rouge et blanc, ses couleurs traditionnelles sont porteuses de bons présages. Il est généralement vendu dans des sachets colorés ornés de tortues, de grues, de pins et d’autres motifs associés à la santé et à une longue espérance de vie. Le chitose ame est offert par les sanctuaires et les temples, ou peut être acheté dans les magasins.

(Photo de titre : Pixta)