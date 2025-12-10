Gion, le quartier des geishas de Kyoto

Visiterle Japon

Gion est le quartier emblématique de Kyoto où se trouvent les fameuses geishas. L’atmopshère envoûtante du lieu attire un nombre toujours plus important de visiteurs, à tel point que certaines restrictions leur sont imposées depuis avril 2024.

Le quartier le plus célèbre de l’ancienne capitale

Gion est célèbre pour son quartier des geishas et ses pittoresques bâtiments en bois. De nombreux visiteurs s’y rendent pour la rue Hanami-kôji, bordée de maisons de thé où les geishas — appelées geiko à Kyoto — et leurs apprenties, les maiko, interprètent des chants, dansent et jouent du shamisen, un luth à trois cordes.

Si les prestations des geiko et des maiko sont habituellement très onéreuses, certaines formules plus abordables sont proposées aux touristes. Beaucoup de visiteurs choisissent également de se vêtir comme ces artistes emblématiques, une expérience particulièrement populaire.

Le quartier tire son nom du sanctuaire de Gion, ancien nom du sanctuaire Yasaka, établi dans cette ancienne capitale impériale depuis plus de mille ans. Le festival de Gion, l’un des trois plus grands festivals du Japon, s’y déroule chaque année au mois de juillet.

Par ailleurs, depuis avril 2024, certaines ruelles et espaces à proximité de résidences privées sont interdites d’accès aux visiteurs car un afflux trop important peut gêner les activités des geishas et des habitants.



Le sanctuaire Yasaka (photoAC)

(Photo de titre : Pixta)