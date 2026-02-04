Ameyoko, une allée commercante aux prix abordables et négociables

Instantanés de culture générale sur le Japon

L’allée commerçante d’Ameyoko, située près de la gare d’Ueno à Tokyo, séduit aussi bien les habitants que les touristes par son atmosphère animée et ses prix abordables et même négociables.

Une allée commercante pleine de charme

Ameyoko, diminutif de Ameya Yokochô, est une rue commerçante animée située dans le nord-est de Tokyo. Longue d’environ 500 mètres, elle s’étend entre les gares d’Ueno et d’Okachimachi sur la ligne Yamanote. Le quartier s’est d’abord développé comme un marché noir dans l’immédiat après-guerre. Aujourd’hui, Ameyoko est réputée pour ses bonnes affaires, proposant une large gamme de produits allant des denrées alimentaires aux vêtements. Elle est également célèbre pour sa cuisine de rue, notamment ses fruits frais servis sur des bâtonnets.

Il est facile de se laisser charmer par les voix enthousiastes des vendeurs et de s’arrêter à leur niveau pour entamer la discussion... et même se permettre de négocier le montant des articles. Il arrive aussi que certains commerces procèdent au tataki-uri, une vente à prix cassé, où les réductions de prix peuvent être soudaines afin d’écouler rapidement les stocks.

On pense que le nom Ameyoko dérive soit du mot japonais ame, qui signifie « bonbon », soit du terme « Américain », en référence aux nombreux produits issus des forces d’occupation américaines qui étaient écoulés sur le marché noir.



