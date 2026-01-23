Soutenir sa star favorite :« oshi » et « oshikatsu »

Instantanés de culture générale sur le Japon

Au Japon, les fans expriment leur attachement à leur star préférée, qu’il s’agisse d’un artiste, d’un sportif ou de toute autre personnalité (même fictive !), à travers un ensemble d’activités connues sous le nom de oshikatsu.

Oshikatsu : tout pour soutenir sa star

Le terme oshi est couramment utilisé pour désigner une idole, un acteur, un athlète ou toute autre star que l’on soutient avec ferveur. Il s’agit d’une notion très inclusive, qui peut aussi s’appliquer à des personnages de mangas ou d’anime, voire à des objets inanimés auxquels on voue une affection particulière, comme une ligne de train ou un bâtiment. Les activités menées pour manifester ce soutien sont regroupées sous le terme oshikatsu.

L’oshikatsu recouvre une grande variété de pratiques : assister à des concerts ou à des événements où apparaît son oshi, écouter ses chansons, regarder ses vidéos, publier des messages à son sujet sur les réseaux sociaux ou encore effectuer de véritables « pèlerinages » vers des lieux associés à cette personnalité.

Le mot oshi (推し) vient à l’origine du verbe osu, qui signifie « recommander ». Il désigne ainsi une personne, une star ou même un objet que l’on souhaite voir soutenu et apprécié par le plus grand nombre.

(Image de titre : Illust AC)