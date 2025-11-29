« Oshikatsu » : combien donnent les Japonais pour leurs stars réelles ou fictives préférées ?

Japan Data

Quand on est fan d’un musicien, d’un artiste, d’un personnage d’anime voire même d’un objet et qu’on soutient activement sa star, on parle au Japon de « oshikatsu ». Cette pratique, courante sur l’Archipel, mobilise près de 30 % des Japonais en âge de travailler et près de la moitié des vingtenaires est concernée.

Les fans dépensent en moyenne 13 305 yens par mois

La société de ressources humaines Mynavi, dans un sondage sur le phénomène du oshikatsu mené en ligne en octobre 2025 auprès de salariés à temps plein âgés de 20 à 59 ans, a recueilli 20 165 réponses valides.

On parle d’oshikatsu quand des fans cherchent à soutenir activement (notamment financièrement) leur idole, il peut s’agir d’un artiste, d’un athlète, d’une star montante, d’un personnage d’anime ou de jeu vidéo, voire d’une entité non-humaine comme par exemple une ligne de chemin de fer. Il existe toutes sortes de façons de manifester ce soutien, on peut participer à des rassemblements, des concerts mais aussi acheter des produits dérivés.

Dans l’ensemble, les fans les plus actifs ont entre 20 et 29 ans (49,2 % des vingtenaires s’y adonnent) ou entre 30 et 39 ans (33,7 % de la tranche d’âge est concernée), et en moyenne le phénomène touche près de 30 % de la population japonaise.

Les sondés pratiquant l’oshikatsu déclarent dépenser en moyenne 13 305 yens par mois (environ 70 euros). Les trentenaires sont les plus dépensiers avec 14 692 yens mensuels, suivis des vingtenaires, à 14 026 yens mensuels.

Au total 79,4 % des sondés expliquent que cette pratique « enrichit leur vie privée » et 74,1 % disent qu’elle est « importante dans ma vie ». Ceux qui soutiennent une star sont plus nombreux que les sondés « non-fans » à trouver leurs vies professionnelle et privée épanouissantes.

