« Chonmage » : la coupe distinctive des samouraïs puis des lutteurs de sumo

Autrefois la coupe distinctive des samouraïs, le chonmage est aujourd’hui associé aux lutteurs de sumo.

Une coupe de cheveux qui se remarque

Le chonmage est une coiffure traditionnelle associée aux samouraïs de l’époque d’Edo (1603-1868). Initialement portée par la classe guerrière, elle s’est ensuite diffusée dans l’ensemble de la population. Aujourd’hui, elle subsiste principalement dans le monde du sumo, où elle demeure un symbole culturel fort.

Dans sa forme classique, le sommet du crâne était rasé, tandis que les cheveux restants étaient ramenés et attachés en chignon. Après la Restauration de Meiji en 1868, marquée par l’introduction de modes de pensée et de styles occidentaux, le chonmage a progressivement été perçu comme désuet et a disparu de la vie quotidienne.

Dans le Japon contemporain, le chonmage est presque exclusivement associé aux lutteurs de sumo. Ceux-ci le portent lorsque leurs cheveux ont atteint une longueur suffisante. Ils ne sont pas tenus de se raser le sommet du crâne, bien que certains le fassent afin de faciliter la mise en forme de la coiffure. Lors des tournois officiels et d’autres occasions solennelles, les lutteurs de haut rang arborent une version plus formelle appelée ôichômage, caractérisée par un chignon façonné en forme de feuille de ginkgo.



Le lutteur Ônosato, de rang yokozuna, lors du premier tournoi de l’année, le 16janvier 2026. (© Jiji)

(Photo de titre : une œuvre du fameux artiste d’estampe Tôshûsai Sharaku, montrant un acteur de kabuki jouant le rôle d’un samouraï de haut rang. Avec l’aimable autorisation de Musée national de Tokyo/Colbase)