« Hôhokekyo » : l’uguisu, la cettie japonaise qui chante le printemps

Le fameux chant émis par l’uguisu annonce que le printemps est arrivé sur l’archipel nippon.

Le chant du printemps

L’uguisu (appelé aussi rossignol japonais ou cettie japonaise), considéré dans la tradition nippone comme un héraut du printemps, est célèbre pour son chant si particulier : « hôhokekyo ». En poésie, ce premier chant de l’année est désigné sous le terme hatsune (« premier son ») et constitue un kigo, c’est-à-dire un mot de saison employé dans les haïkus, les poèmes waka ou encore dans la cérémonie du thé pour évoquer le printemps. Bien que l’oiseau se montre rarement (il demeure le plus souvent dissimulé dans les arbres), sa voix claire trahit sa présence.

Parmi les nombreuses associations culturelles liées à cet oiseau, ses fientes figurent sans doute parmi les produits de beauté les plus insolites de l’histoire : autrefois, elles étaient utilisées par les geishas et les acteurs de kabuki pour ôter leur maquillage blanc et nettoyer la peau.

Il existe également des planchers en bois particuliers appelés uguisu-bari (« plancher rossignol »), qui émettent un grincement lorsqu’on marche dessus, rappelant le chant de l’oiseau. Ils servaient à signaler la présence d’intrus. On en trouve des exemples célèbres au château de Nijô, à Kyoto.

