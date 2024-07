Le château de Nijô, fierté du shogunat Tokugawa à Kyoto

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Nijô est construit en 1603 par Tokugawa Ieyasu pour protéger le palais impérial de Kyoto et lui servir de résidence lors de ses séjours dans la ville. Le magnifique palais Ninomaru, réservé aux visites de l’empereur, est classé Trésor national et figure au patrimoine mondial de l’Unesco.

Château de Nijô (préfecture de Kyoto)

Construction : 1603

1603 Premier seigneur : Tokugawa Ieyasu

Tokugawa Ieyasu À voir : le palais Ninomaru (trésor national), le palais Honmaru, la grande porte de l’est, la tour de guet sumi-yagura du sud-est, la porte Kara-mon (tous désignés Biens culturels importants)

Un lieu incomparable conçu par le shogunat des Tokugawa

En 1603, Tokugawa Ieyasu devient shôgun et prend la décision d’édifier le château de Nijô, qui d’un côté servirait à protéger le palais impérial, et d’un autre côté lui servirait de résidence lors de ses séjours à Kyoto. Des réparations à grande échelle sont effectuées en amont de la venue en 1626 de l’empereur Go-Mizunoo. Cette visite dans ce magnifique château consacre le pouvoir du shogunat des Tokugawa et résonne à travers le pays.

C’est à l’occasion de ces réparations que Kanô Tanyû reçoit la commission pour effectuer les peintures murales du palais Ninomaru. L’addition de multiples impostes sculptées (ranma) et d’accessoires décoratifs en font une demeure digne d’un shôgun.

Le donjon du château de Nijô est détruit dans un incendie en 1750, mais les six bâtiments du palais Ninomaru ne sont pas touchés. Parfaitement représentatif du style d’architecture résidentielle appelé shoin-zukuri, qui arrive à son apogée au début de l’époque d’Edo, l’édifice est désigné Trésor national.

Il existe toujours d’autres exemples de « châteaux-palais » à Kawagoe (préfecture de Saitama), à Kakegawa (préfecture de Shizuoka), et à Kôchi (préfecture de Kôchi), mais celui de Nijô est le seul à être désigné Trésor national.



Le palais Ninomaru du château de Nijô (Pixta)

Le château de Nijô, édifié comme symbole du pouvoir de Tokugawa Ieyasu, le premier shôgun, est aussi le site de la fin du shogunat, avec la restauration du pouvoir impérial par Tokugawa Yoshinobu, le tout dernier shôgun, en 1867.

En 1994, le château est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco comme partie d’un ensemble nommé « Monuments historiques de l’ancienne Kyoto ».

(Photo de titre : la tour de guet Sumi-yagura. Pixta)