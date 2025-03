Le quotidien d’un élève d’école primaire au Japon

Des lève-tôt

Les élèves de primaire se réveillent tôt au Japon. Selon des données compilées par l’institut de recherche Gakken, l’heure du lever est en moyenne à 6 h 38, à peine quelques minutes plus tard que les adultes (6 h 32). Une autre étude du NHK Broadcasting Culture Research Institute a conclu que les enfants se lèvent de plus en plus tôt. En 2020, 28,4 % des élèves de primaire se réveillaient à 6 h 00, une augmentation de 18,9 points par rapport à 1995, 61,1 % étaient réveillés à 6h 30 (une augmentation de 22,3 points), et 90,5 % étaient réveillés à 7 h 00 (une augmentation de 8,5 points)

Pour expliquer cette tendance, certains experts mettent en avant l’augmentation du nombre de familles où les deux parents travaillent, obligeant tout le monde à se réveiller plus tôt. Si en 1995, environ 50 % des foyers avaient un parent, ordinairement la mère, à la maison, il se trouve qu’en 2023, le nombre de foyers où les deux parents travaillent était deux fois et demi plus important que ceux avec un seul parent qui travaille.

Simplifier le petit déjeuner

L’heure du petit déjeuner s’est également avancé, et 36,8 % des enfants prennent le premier repas de la journée à 6 h 45, une demi-heure plus tôt qu’il y a 25 ans.

Selon une étude de la banque Nôrinchûkin, près de 90 % des enfants en cycle primaire prennent un petit déjeuner. Cependant, le petit déjeuner traditionnel japonais, avec son riz, sa soupe miso et ses accompagnements, est en régression. Deux études privées sur quatre ans, de 2016 à 2019, et de 2020 à 2023, ont comparé les menus du petit déjeuner et constaté une baisse de la consommation de riz, cornichons, soupe, et légumes, et une hausse de la consommation de pain, yaourt, œuf, et dessert. Une autre étude a trouvé qu’un tiers des enfants ne mangent que des petits-déjeuners à l’occidentale. Le changement de mode de vie des parents se reflète dans celui des enfants. Un quotidien de plus en plus chargé privilégie ainsi les petits-déjeuners à base de pain.



De plus en plus d’enfants mangent du pain au petit-déjeuner. (© Pixta)

Le chemin de l’école

Selon Gakken, la journée scolaire commence typiquement à 8 h 45. La plupart des enfants arrivent à partir de 8 h 00, et 80 % sont sur place à 8 h 15 pour des activités scolaires, environ 15 minutes plus tôt qu’il y a 25 ans.



Des enfants portant leurs sac-à-dos randoseru sur le chemin de l’école. (Pixta)

L’arrivée à l’école plus tôt, surtout pour les enfants en bas âge, est due au départ plus matinal des parents vers le lieu de travail. Les dispositions varient selon les établissements. Certains ouvrent leurs portes plus tôt et mettent en place du personnel pour accueillir les enfants. Selon l’étude annuelle de la NHK sur l’utilisation du temps, 10 % des enfants commencent à sortit leurs cahiers à 7 h 30, et 30 % à 7 h 45. Les élèves qui arrivent plus tôt ont en effet tendance à étudier tout seul.

Les leçons durent normalement 45 minutes. Durant les six ans du cycle primaire, ce sont les cours de langue japonaise qui sont les plus nombreux (1 461). Ensuite, dans l’ordre, viennent les cours de mathématiques, de sport, de sciences, et de sciences sociales (qui inclue la géographie et l’histoire). Du temps est de même consacré à l’étude indépendante de sujets choisis par les écoliers, à l’art et la musique, ainsi qu’à l’étude de l’éthique et la morale pour qu’ils apprennent à respecter la vie et les autres.



À l’opposé des directives des années 2000 visant une éducation moins stressante, le nombre de leçons en primaire est maintenant en hausse. (Pixta)

Selon une étude internationale de 2003 du ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT), c’est en Inde où les élèves de cinquième année du cycle primaire ont le plus de cours, suivi de l’Italie, des États-Unis, et de Hong Kong. Le Japon figurait dans le groupe en ayant le moins. Leur nombre a ainsi été augmenté afin de maximiser la compétitivité au niveau international.

L’absentéisme est également un problème de taille. Selon le MEXT, le nombre d’élèves de primaire absents durant l’année scolaire 2023 (avril 2023-mars 2024) a atteint le record de 130 370 personnes, un chiffre 5,3 fois supérieur à celui d’il y a dix ans et en hausse depuis onze années consécutives. Diverses raisons sont évoquées, comme le harcèlement, des problèmes dans la vie quotidienne des élèves, ainsi que des changements du rythme de vie provoqués par la crise sanitaire, mais aussi la plus grande possibilité d’étudier en dehors du système scolaire. Certains enfants ne vont plus à l’école, mais fréquentent des établissements « libres », et certains reçoivent le soutien de leurs municipalités.

Les repas et le ménage, une approche bien japonaise

Le déjeuner est normalement servi dans 99 % des écoles primaires, généralement à partir de 12 h 15, après les quatre cours du matin. Les enfants préparent les repas à tour de rôle, et les instituteurs mangent avec eux dans la salle de classe. Dans la plupart des cas, le même menu est servi à tous les enfants, et on voit rarement des cafétérias ou des casse-croûtes. Des alternatives sont proposées pour les cas d’allergies, et il est de plus en plus courant de laisser les enfants concernés apporter des aliments de substitution de chez eux.

Le coût mensuel des déjeuners est de 4 688 yens en moyenne (30 euros), ce qui fait environ 230 yens par repas, bien que de plus en plus de municipalités pratiquent la gratuité. Les élèves ont une préférence pour le riz au curry, l’agepan (un pain frit au sucre et à la poudre de soja grillé kinako) et les clémentines frappées, mais un nombre croissant d’établissements proposent des produits locaux (et de la ville jumelée) ainsi que des plats internationaux pour étendre les connaissances des enfants sur l’environnement de culture des aliments.



Ce sont les élèves qui préparent et distribuent les repas. (Pixta)



Et ils sont chargés de faire le ménage de leur salle de classe. (Pixta)

Selon une étude de 2022, les élèvent passent environ 15 minutes à faire le ménage après le déjeuner dans plus de 90 % des écoles primaires. Dans 85,7 % des cas, le ménage est toujours fait quatre jours ou plus par semaine bien que le nombre d’écoles qui ne le font plus que trois ou quatre fois augmente.

Cette pratique de faire faire le ménage par les élèves est ancrée dans la culture japonaise, et a été reprise en Égypte, à Singapour, et dans certaines régions du Royaume-Uni.