Gratuité des repas scolaires dans 30 % des municipalités japonaises

Japan Data

Selon une enquête gouvernementale, environ 30 % des municipalités japonaises assurent la gratuité des déjeuners au primaire et au collège. Penchons-nous sur ce sujet en détail.

Selon le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et des Technologies (MEXT), en date du 1er septembre 2023, les déjeuners étaient entièrement gratuits dans les établissements publics du primaire et du secondaire de 547 municipalités au Japon, soit près de 30 % des 1 794 municipalités sondées dans l’enquête gouvernementale. Un chiffre en nette augmentation, puisque cette offre est sept fois plus importante qu’en 2017, année du dernier rapport.

Les données montrent qu’en 2023, 722 municipalités ont fourni des repas scolaires gratuits et 40 villes étaient en train de programmer l’offre. 13 municipalités ayant par le passé proposé la gratuité des déjeuners aux enfants scolarisés avaient mis fin à cette mesure.

Par ailleurs, 547 des 722 municipalités ayant opté pour la gratuité soulignaient que « la totalité des élèves du primaire et des collèges » étaient éligibles, ce qui est une augmentation notable par rapport aux 76 municipalités le proposant en 2017. Certaines municipalités limitent l’offre soit aux écoles primaires soit aux collèges.

Quant aux objectifs, 652 municipalités (90,3 %) expliquent vouloir « réduire la charge financière pesant sur les familles et permettre une meilleure éducation des enfants », 66 ( 9,1 %) parlent de « lutter contre la baisse de la natalité » (incitation à la famille nombreuse) et 37 (5,1 %) souhaitent « inciter les ménages à venir s’installer dans la région » (et corollairement augmenter le nombre d’habitants). (Les répondants pouvaient donner plusieurs réponses.)

De plus, 525 (72,7 %) des 722 municipalités proposant la gratuité des repas scolaires indiquent « vouloir maintenir la mesure », 115 (15,9 %) « sont en phase préparatoire », et 82 (11,4 %) expliquent « ne pas envisager cette gratuité ».

Or le coût moyen des repas scolaires (calculé en fonction du prix des ingrédients) est de 4 688 yens mensuels en primaire (environ 30 euros) et 5 367 yens en collège. Ces coûts ont augmenté d’environ 8 % sur les cinq dernières années et 12 % sur la décennie. Par préfecture, on constate qu’en primaire, les plus bas coûts sont pratiqués à Shiga (3 933 yens) et les tarifs les plus élevés sont à Fukushima (5 314 yens). De même, au collège, Shiga reste avec les plus bas coûts (4 493 yens) et on débourse le plus à Toyama (6 282 yens).

Le ministère a estimé qu’une importante enveloppe budgétaire serait nécessaire pour étendre cette gratuité à l’échelle nationale. Un budget prévisionnel annuel fait état de 510 milliards de yens (3,15 milliards d’euros) pour financer ces repas dans les écoles publiques de l’Archipel, sur la base d’un coût moyen calculé en fonction tant du public que du privé.

(Photo de titre : Pixta)