Au Japon, les disques vinyles regagnent en popularité

Japan Data

Qui a dit que les disques vinyles appartenaient au passé ? Ce n’est certainement pas le cas au Japon, où on en produisait pour pas moins de 7,9 milliards de yens (48 millions d’euros) en 2024, le chiffre le plus élevé depuis 25 ans.

Selon l’Association de l’industrie de l’enregistrement du Japon (RIAJ), 3 149 000 disques vinyles, musiques japonaise et occidentale confondues, ont été produits au Japon en 2024, 17 % de plus que l’année précédente. La valeur de la production a elle aussi augmenté, plus 26 %, pour atteindre 7,9 milliards de yens (48 millions d’euros). C’est la première fois en 35 ans que cette valeur dépasse la barre des 7 milliards de yens.

En 1980, la valeur de production des disques vinyles au Japon avait atteint un pic, 81 milliards de yens, mais au fil des années, avec l’utilisation généralisée des CD et le succès croissant des plateformes de streaming, ce chiffre est tombé à 170 millions de yens. Quant à la valeur du volume de production, elle avait atteint son apogée en 1976, avec 199 752 000 exemplaires.

Et il ne s’agit pas forcément de réédition. Le nombre de disques nouvellement sortis est également en hausse ; 900 nouveaux titres en 2024, contre 41 seulement en 2011.

La RIAJ explique le regain de popularité des disques vinyles par le fait que de nombreux artistes idoles et J-Pop utilisent ce format pour sortir de nouveaux albums et ressortir d’anciens tubes. Mais pourquoi le disque vinyle revient-il à la mode ? Pochettes d’album, leur grande taille étant propice à la créativité, ou encore tout simplement sensation excitante du microsillon à l’ère du numérique ; les raisons sont variées. La diffusion de tourne-disques relativement bon marché a également rendu ce loisir plus abordable.

(Photo de titre : Pixta)