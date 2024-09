Heralbony, une start-up japonaise au service d’artistes handicapés mentaux

L’image que la société se fait des œuvres d’artistes handicapés mentaux

Les fondateurs de Heralbony, les frères jumeaux Fumito et Takaya, ont un autre frère, Shôta, leur aîné de quatre ans. Ce dernier souffre d’un trouble sévère du spectre autistique, et ses frères ont grandi en étant conscients que les personnes autour de lui « ressentaient de la pitié » à cause de son handicap intellectuel. Les jumeaux étaient déterminés à transformer l’attitude de la société envers les personnes autistes.

Ils ont été inspirés par une visite à Runbinî, une galerie qui présente une « collection d’œuvres d’art sans frontières » à Hanamaki, dans la préfecture d’Iwate, au nord-est du Japon. De nombreuses pièces exposées en ces lieux, créées par des personnes handicapées, comportent des lignes complexes et des couleurs vives, et toutes laissent au public une profonde impression. Les frères Matsuda ont estimé que cet art devrait pouvoir toucher un plus large public et ont voulu créer un mécanisme permettant aux artistes d’être correctement rémunérés.



L’une des « chambres d’art » de l’hôtel Mazarium à Morioka, Iwate. Huit des 38 chambres de l’hôtel sont décorées de motifs créés par des artistes de Heralbony. Les artistes reçoivent 500 yens pour chaque nuit de séjour d’un invité.

Au Japon, une idée reçue veut que les personnes handicapées ne vivent que de subventions et d’aides. À cause de cette image, même si ces dernières peuvent produire des œuvres d’art incroyables, elles échappent à une reconnaissance plus large.

Les centres de travail pour personnes handicapées se concentrent généralement sur l’aide et le soutien plutôt que sur l’activité en elle-même. En conséquence, le salaire moyen dans les centres pour personnes souffrant de handicaps sévères n’était que de 16 507 yens par mois en 2021 (un peu plus de 100 euros), selon les données du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, une somme avec laquelle on ne peut absolument rien faire.

La célèbre artiste d’avant-garde japonaise Kusama Yayoi souffre fréquemment d’hallucinations visuelles et auditives en raison de sa schizophrénie, mais personne ne la qualifie pour autant d’« artiste handicapée ». L’univers de Kusama n’a pas besoin d’être étiqueté par la maladie pour être expliqué.

Selon Heralbony, « le terme “handicap” peut désigner une multitude de qualités uniques. » De même, les œuvres d’artistes ayant un handicap intellectuel vont du plus subtil au plus marqué.

Fumito explique : « Nous espérons provoquer un changement dans l’image que la société se fait des œuvres d’artistes handicapés, et c’est pourquoi nous promouvons leur art en tant qu’objets de valeur. Si nous réussissons à transformer la perception dominante en présentant ces “pièces extraordinaires” comme indispensables, je pense que ce sera une innovation majeure pour notre milieu. »



Matsuda Fumito



Le nom de l’entreprise provient d’un mot inventé par leur frère Shôta, qui l’avait écrit dans son carnet lorsqu’il était enfant.

La mode, un moyen de lier les créateurs à la société

Fumito et Takaya ont eu l’idée de produire des articles avec des motifs inspirés par leurs artistes afin de partager au plus grand nombre l’émerveillement qu’ils avaient pu ressentir à Runbinî. Leur première initiative fut de produire des cravates, comme un symbole de lien entre les personnes handicapées et la société.

Mais trouver une entreprise pour fabriquer des cravates de qualité s’est avéré plus difficile que prévu. Suite à de nombreux refus, ils ont approché le célèbre détaillant de cravates Ginza Taya, qui a rapidement partagé l’enthousiasme des jumeaux et a accepté de produire les cravates. « Notre souhait le plus cher était de montrer que le handicap n’était pas une déficience, et nous étions donc particulièrement heureux de commencer par un produit de luxe. »



Les cravates artistiques de Heralbony. La qualité du travail de couture et de la technologie de tissage est évidente.

Heralbony a par la suite élargi ses collaborations avec d’autres entreprises. Leurs œuvres d’art ont par exemple été utilisées par Japan Airlines sur les emballages des repas servis à bord, sur les snowboards de Yonex, et pour décorer le guichet et les rampes du Shinkansen Tôkaidô à la gare de Tokyo.

À un moment donné, les produits de l’entreprise figuraient dans une vitrine de grand magasin, aux côtés de marques de luxe comme Hermès et Louis Vuitton. Aujourd’hui, les œuvres des artistes de Heralbony apparaissent chaque année sur plus de 100 produits et emballages, allant des meubles et vêtements aux produits alimentaires.



L’art de Kudô Midori, sous contrat avec Heralbony, a été utilisé pour décorer un bus.

Des collaborations qui renforcent la notoriété

Dans le monde de l’art, la pratique habituelle consiste à organiser des expositions afin de vendre des œuvres pour en tirer profit. Mais l’activité de Heralbony se concentre sur la création d’opportunités pour que davantage de personnes puissent admirer leurs créations, en augmentant les revenus des créateurs grâce aux licences.



La boutique Heralbony est située dans un grand magasin de Morioka (elle est actuellement fermée pour rénovation jusqu’en décembre 2024).

Fumito explique leur approche commerciale : « Notre objectif est de construire des mécanismes permettant à Heralbony de se faire connaître, de renforcer la valeur de la marque et de faire des profits en continu. »

Actuellement, Heralbony dispose de licences pour plus de 2 000 œuvres de 153 artistes provenant de 37 établissements de bien-être au Japon et ailleurs. Les entreprises partenaires paient Heralbony afin d’utiliser ces œuvres d’art dans leurs créations, ce qui permet à la fois de rémunérer les artistes et les établissements.



Une autre « chambre d’art » à l’hôtel Mazarium de Morioka.