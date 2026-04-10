« Shachihoko » : une créature mythique qui protège les châteaux des incendies

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Les créatures mythiques à tête de tigre appelées shachihoko ornent les toits des châteaux japonais, où elles servent traditionnellement de protection contre les incendies.

Un talisman contre le feu

Le shachihoko est une créature marine légendaire dotée d’une tête de tigre et d’un corps de poisson. On la retrouve fréquemment ornant les toits des châteaux japonais, généralement sous la forme d’un mâle à une extrémité du faîtage principal et d’une femelle à l’autre. Le shachihoko est considéré comme un talisman censé protéger les châteaux contre les incendies, souvent dévastateurs.

À l’image de sa nature chimérique, l’idéogramme qui le désigne (鯱) associe les caractères du poisson (魚) et du tigre (虎). Son nom est parfois abrégé en shachi.

Les shachihoko du château de Nagoya sont particulièrement célèbres. Lors de la construction de son donjon principal, au début du XVIIe siècle, celui-ci fut orné de shachihoko en or, symbole de la puissance du clan Tokugawa.

Le château de Nagoya a été détruit lors des bombardements aériens de la Seconde Guerre mondiale, mais son donjon a été reconstruit en 1959 avec ses shachihoko, qui continuent aujourd’hui encore d’attirer de nombreux visiteurs.



(© Nagoya Convention & Visitors Bureau)

(Photo de titre : le shachihoko surmontant le château de Nagoya. © Nagoya Castle)