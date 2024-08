Le château de Nagoya, et son magnifique palais Honmaru

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Le château de Nagoya est érigé par Tokugawa Ieyasu, le vainqueur de la bataille de Sekigahara, comme mesure défensive envers le clan Toyotomi d’Osaka. L’édifice est connu pour son immense donjon, le magnifique palais Honmaru et son grand jardin.

Château de Nagoya (préfecture d’Aichi)

Construction : 1610

1610 Premier seigneur : Tokugawa Yoshinao

Tokugawa Yoshinao À voir : les tours de guet Seinan (sud-ouest), Tônan (sud-est) et Seihoku (nord-ouest), la porte Omote Ninomon (tous désignés Biens culturels importants), le palais Honmaru (reconstruction)

les tours de guet Seinan (sud-ouest), Tônan (sud-est) et Seihoku (nord-ouest), la porte Omote Ninomon (tous désignés Biens culturels importants), le palais Honmaru (reconstruction) Tarif : 500 yens (adultes)

500 yens (adultes) Adresse : 1-1 Honmaru, Naka-ku, Nagoya-shi

1-1 Honmaru, Naka-ku, Nagoya-shi Site Internet : https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/

Un bel exemple d’édifice de l’époque

Après sa victoire à la bataille de Sekigahara, Tokugawa Ieyasu prend la décision de faire bâtir un château sur les ruines d’une ancienne forteresse à Nagoya qui avait appartenu aux clans Imagawa et Oda, comme mesure défensive contre le clan Toyotomi d’Osaka. Pour financer cette construction, il fait appel à une vingtaine de seigneurs de l’ouest, proches des Toyotomi, tels que Katô Kiyomasa et Fukushima Masanori. L’immense donjon, orné de shachihoko (créatures mi-poisson mi-tigre) possède cinq niveaux et un sous-sol. L’ajout du splendide palais Honmaru, du grand jardin du Ninomaru, la haute fondation en pierre et les douves profondes font du château de Nagoya un excellent exemple d’une forteresse de l’époque. Son premier seigneur, Tokugawa Yoshinao, est le neuvième fils de Ieyasu. Le château reste la demeure principale des Owari, l’une des trois branches privilégiées de la famille des Tokugawa, pendant les 260 ans du shogunat.

Une fois sous le contrôle du gouvernement de Meiji au XIXe siècle, le château de Nagoya est exploité comme résidence secondaire de la famille impériale. Il est légué à la ville de Nagoya en 1930 et devient le premier château à être désigné Trésor national. Le donjon et le palais sont toutefois détruits en 1945 lors de bombardements, mais certaines peintures murales échappent aux incendies. 1 047 œuvres d’art de l’édifice sont finalement désignées Biens culturels importants, et on peut en admirer une partie au musée du palais Honmaru.

Le donjon est reconstruit en béton armé en 1959 grâce aux dons des habitants, et abrite un musée. Mais au fil des années, l’état du château se dégrade, et ne répondant plus aux normes anti-sismiques, il est fermé pour réparations, avec l’idée de le reconstruire en bois selon les méthodes de l’époque. En 2018, les réparations du palais Honmaru s’achèvent et il est depuis ouvert aux visiteurs.



Le palais Honmaru du château de Nagoya (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)