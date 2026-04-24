L’épée, le miroir et le joyau : les Trois trésors sacrés du Japon

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Les Trois trésors sacrés du Japon, qui sont une épée, un miroir et un joyau recourbé, apparaissent dans les anciennes chroniques des divinités. Ils ne sont jamais exposés au public.

Les regalia impériaux du Japon, également appelés les « Trois Trésors sacrés », se composent du miroir Yata no Kagami, de l’épée Kusanagi no Tsurugi et du joyau recourbé Yasakani no Magatama. Selon la légende, les empereurs du Japon descendent de la déesse du soleil Amaterasu. Le miroir et le joyau apparaissent notamment dans le récit où celle-ci, cachée dans une caverne, est attirée à l’extérieur, permettant à la lumière de revenir dans le monde : on la trompe en lui montrant son propre reflet afin de la faire sortir. Quant à l’épée, elle aurait été découverte par son frère Susanoo dans le corps d’un serpent géant qu’il venait de terrasser, avant de lui en faire don.

Ces objets étant considérés comme extrêmement sacrés, ils ne sont jamais exposés au public. Lors de la succession impériale de 2019, quand l’empereur Naruhito a succédé à son père Akihito, l’épée et le joyau ont bien été présentés lors des cérémonies, mais enfermés dans des coffrets. Le secret qui les entoure est tel qu’on ignore à quelle fréquence ces trésors ont pu être remplacés au fil des siècles. On dit que le miroir est conservé au Grand sanctuaire d’Ise, l’épée au sanctuaire Atsuta, à Nagoya, et le joyau au palais impérial de Tokyo.



L’épée Kusanagi et le joyau Magatama ont été présentés enfermés dans des boîtes lors de la cérémonie d’intronisation de l’empereur Naruhito (à droite) le 1er mai 2019. (Jiji; pool photo)

(Photo de titre : Pixta)