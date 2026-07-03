Jômon Sugi, un arbre antique situé sur une île japonaise éloignée

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Le Jômon Sugi, considéré comme âgé d’au moins 2 000 ans, est un immense arbre ancien situé sur l’île de Yakushima.

Le Jômon Sugi est un ancien cèdre japonais (sugi) situé sur l’île de Yakushima, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, dans la préfecture de Kagoshima.

Cet arbre monumental, qui pousse au cœur d’une forêt primaire montagneuse, est considéré comme l’un des plus vieux arbres du Japon. Son âge exact demeure inconnu, les estimations variant d’environ 2 000 à 7 000 ans. Il doit son nom à la période Jômon, qui s’étend approximativement de 10 000 av. J.-C. à 300 av. J.-C.

Dans les années 1960, les forêts de Yakushima étaient menacées par l’exploitation forestière en raison de la forte demande en bois. Toutefois, la découverte du Jômon Sugi le 28 mai 1966 a attiré l’attention du public et transformé l’arbre en attraction touristique majeure.

Cette notoriété a contribué à renforcer la protection des forêts de l’île. En 1993, Yakushima est ainsi devenue l’un des premiers sites naturels japonais inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les paysages forestiers de Yakushima ont également servi de source d’inspiration au Studio Ghibli pour le film d’animation Princesse Mononoké, sorti en 1997.

(Photo de titre : Pixta)