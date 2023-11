À la découverte des 47 préfectures du Japon

Kagoshima, avec ses centaines d’îles et ses volcans actifs, fera le bonheur des visiteurs qui s’aventurent jusqu’au sud du Japon. Que peut-on y découvrir encore ?

Située tout au sud de l’île de Kyûshû, la préfecture de Kagoshima incorpore aussi les archipels des Tokara, d’Amami Ôshima et Ôsumi. Les paysages de la partie principale sont constitués de basses collines menant à de vastes massifs volcaniques dont les plus connus sont le mont Kirishima, le mont Kaimon et Sakurajima, ce dernier étant le volcan le plus actif du Japon.

La partie sud de Kagoshima forme une immense baie avec les péninsules de Satsuma et Ôsumi aux deux extrémités. Le littoral escarpé longe l’océan Pacifique à l’est et au sud, et la mer de Chine orientale à l’ouest.

La préfecture de Kagoshima en bref

Établie en 1871 (anciennement les provinces d’Ôsumi et Satsuma)

Capitale : Kagoshima

Population : 1 588 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 9 186 km2

Une large partie de la préfecture se situe au sein de plusieurs parcs nationaux, offrant aux visiteurs des panoramas allant de massifs montagneux volcaniques boisés à un littoral dentelé. Les touristes apprécient tout particulièrement la nature et la culture des îles méridionales de Yakushima et Amami Ôshima. Les jardins de Sengan-en, le site de la bataille de Shiroyama et l’aquarium de Kagoshima sont parmi les incontournables à visiter dans la capitale.

Ohara Matsuri, un grand festival de danse avec défilé de chars décorés, s’y tient en novembre. Les visiteurs seront aussi séduits par les bains de sable chaud à Ibusuki, les magnifiques paysages de la région de Hokusatsu au nord et les maisons de samouraïs de la ville de Chiran.



Le centre spatial de Tanegashima ainsi qu’un musée de l’espace se trouvent dans la partie sud de l’île. (Pixta)

En plus de légumes de base, Kagoshima est un gros producteur de patates douces, de thé vert, et de fruits de climats chauds dont la mangue et le biwa (nèfle du Japon). La préfecture est un centre d’élevage de cochons kuro-buta et de bœuf wagyû, mais aussi d’exploitation forestière et de pêche. L’agro-alimentaire, les métaux, l’électronique et le secteur automobile sont parmi les principaux secteurs industriels. Côté artisanat traditionnel, Kagoshima est réputée pour sa céramique, sa verrerie, ses produits en bambou, sa vaisselle en étain et sa production de shôchu, un alcool préparé à partir de patates douces.



La verrerie très appréciée de Satsuma Kiriko (Pixta)



Greboo, la mascotte de Kagoshima, allie sa marque réputée de cochon kuro-buta avec sa riche nature. (© Préfecture de Kagoshima)

Personnalités originaires de Kagoshima

Ôkubo Toshimichi (1830-78) : Cet homme d’état a fait partie de la mission Iwakura qui a fait le tour du monde de 1871 à 1873. Il est considéré comme l’une des trois grandes figures de la Restauration de Meiji.

Saigô Takamori (1828-1877) : Samouraï qui devient l’un des meneurs de la Restauration de Meiji mais s’oppose par la suite à la politique d’ouverture et de modernisation. Il mène une rébellion, la rébellion de Satsuma, qui échoue, et se suicide par seppuku.

Tange Umeko (1873-1955) : Chimiste et nutritionniste. C’est l’une des premières femmes japonaises à obtenir un doctorat d’une université américaine, l’université Johns Hopkins, en 1927.

