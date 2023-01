[Galerie photos] Amami Ôshima et Tokunoshima : les « Galápagos d’Asie » abritant une nature ancienne

Les îles d’Amami Ôshima et Tokunoshima, qui abritent de nombreuses espèces endémiques rares et menacées, ont été inscrites au patrimoine mondial naturel en juillet 2021. Hamada Futoshi est un photographe qui vit sur l’île d’Amami Ôshima et dont le sujet de prédilection est la faune et la flore de ces forêts luxuriantes. Grâce à son travail, on peut aujourd’hui admirer les nombreuses espèces qui n’existent que dans ces îles situées au sud du Japon.

Des espèces isolées au moment de la séparation du continent eurasien

En juillet 2021, Amami Ôshima et Tokunoshima, ainsi que la partie nord de l’île d’Okinawa et l’île d’Iriomote, ont été inscrites au patrimoine mondial naturel, soit le cinquième site japonais figurant sur la liste créée par l’Unesco. Pour les personnes impliquées dans la conservation de la nature à Amami, cette reconnaissance mondiale était attendue depuis longue date.

On estime que ces îles faisaient autrefois partie du continent eurasien et qu’elles ont été séparées pour former l’archipel tel qu’on le connaît aujourd’hui. De nombreux animaux et plantes se sont retrouvés isolés et ont évolué sur ces îles pour former des espèces endémiques. L’animal emblématique de cet archipel est le lapin d’Amami. Depuis ma toute première rencontre avec ces animaux pendant l’été 1986, j’ai continué d’observer comment ils évoluaient dans cet habitat unique.

À l’époque où j’ai commencé à photographier la nature d’Amami Ôshima, je connaissais à peine les noms de ces espèces endémiques, même si je suis originaire de cette île. Et c’est en allant à la recherche des lapins d’Amami dans la forêt dense que j’ai découvert petit à petit comment fonctionnait l’écosystème de cette île et comment évoluaient en son sein les différentes espèces animales et végétales. Mon travail de photographie m’a aussi permis de découvrir le fonctionnement de la faune et de la flore au fil des saisons.

Un cycle de la nature qui perdure depuis des temps anciens

Printemps

Le vent chaud du sud commence à souffler au début du mois de mars, apportant beaucoup de pluie et d’humidité dans la forêt. Les larves qui dorment dans le sol se réveillent, les plantes germent et fleurissent. Les insectes se nourrissent du nectar des fleurs et contribuent à la pollinisation des espèces végétales. À leur tour, les oiseaux vivant sur l’île se nourrissent des larves pour élever leurs petits. À peu près à la même époque, les oiseaux migrateurs en provenance du sud viennent se reposer et se ressourcer dans les forêts et les vasières des îles, avant de continuer leur voyage vers le nord.

La saison des pluies commence début mai : c’est la période pendant laquelle la nature est la plus active, jusqu’à fin juin. Les animaux grandissent, accumulent des forces et se préparent à la rudesse de l’été, tout en tentant de survivre dans une chaîne alimentaire dominée par le habu, un serpent venimeux.

Été

Dans la forêt, les orchidées sauvages fleurissent et les cigales chantent. Les oiseaux venant du sud travaillent sans relâche pour élever leurs petits. Dans la mer, les coraux et les tortues entament leur période de reproduction.

Automne

Début septembre, alors que le vent d’automne commence à souffler, les oiseaux migrateurs s’arrêtent sur l’île dans leur voyage du nord vers le sud, reprenant des forces et reposant leurs ailes. De nombreuses espèces hivernent aussi sur ces îles. À cette époque, les lapins d’Amami sont occupés à creuser des terriers afin de mettre bas.

En novembre, les fleurs d’automne s’épanouissent dans les collines et les champs, les fruits à coque tombent des arbres : la forêt entre dans sa saison d’abondance. Les lapins d’Amami mettent bas dans un abri spécialement conçu à cet effet et après environ 40 jours, ils ramènent dans leurs terriers leurs lapereaux et leur apprennent à vivre dans la forêt.

Hiver

En décembre, l’ayu de Ryûkyû, une espèce de poissons qui n’existe que dans une partie des rivières d’Amami Ôshima, entre dans sa saison du frai. Des baleines à bosse venues de la mer du Nord pour mettre bas nagent autour de l’île avant d’entamer au printemps leur voyage vers le nord.

Ce que j’ai appris en observant les lapins d’Amami pendant 36 ans, c’est que sur les îles d’Amami Ôshima et Tokunoshima, une grande variété d’animaux et de plantes subsistent en se soutenant mutuellement. Ici, la vie se poursuit sans interruption depuis des temps immémoriaux, et continue de se perpétuer encore et encore.

(Photo de titre : péninsule de Nishihara, au nord d’Amami Ôshima)