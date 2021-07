Des îles paradisiaques du sud-ouest du Japon inscrites au patrimoine naturel de l’Unesco

Actualités

Le lundi 26 juillet, le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a ajouté des îles du sud-ouest du Japon sur sa liste du patrimoine naturel mondial.

Plus précisément, il s’agit des îles d’Amami Ôshima et de Tokunoshima (préf. Kagoshima), ainsi que l’île d’Iriomote (préf. Okinawa) et la partie septentrionale de l’île principale d’Okinawa. Elles regroupent une superficie d’environ 43 000 hectares et jouissent d’une biodiversité remarquable. Une centaine d’espèces figurent toutefois sur la liste rouge de l’IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature), dont le lapin noir d’Amami et un oiseau appelé « râle d’Okinawa ».



Les mangroves du fleuve Shiira, sur l’île d’Iriomote



Les forêts primitives et le mont Yuwan-dake sur l’île d’Amami Ôshima

Le Japon possède désormais cinq sites naturels sur la liste de l’Unesco. Les quatres autres sont l’île de Yakushima (préf. Kagoshima), la région de Shirakami-Sanchi (préf. Aomori), la péninsule de Shiretoko (préf. Hokkaidô) et les îles d’Ogasawara (préf. Tokyo).

(Voir la liste des sites japonais reconnus par l’Unesco)



Le parc national de Yanbaru, sur la partie septentrionale de l’île principale d’Okinawa

