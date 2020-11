Sakurajima : à la rencontre de l’un des volcans les plus actifs au monde

Une ville à l’ombre du volcan

Les sommets de Sakurajima forment le décor spectaculaire de la ville de Kagoshima, situés à seulement quatre kilomètres de distance. L’île, qui a une circonférence de 52 kilomètres et habitée par environ 4 500 âmes, est le site de l’un des volcans les plus actifs du monde (et le plus actif du Japon).

Bien que le paysage de Sakurajima semble être formé d’une seule montagne, il s’agit en fait d’un volcan composite qui s’étend du sommet sud de Minami au mont plus élevé de Kita au nord, dont le pic atteint une hauteur de 1 117 mètres. La forme actuelle de l’île est le résultat de 17 éruptions majeures qui se sont produites depuis sa formation initiale il y a 26 000 ans. L’une d’entre elles, qui a eu lieu en 1914, a provoqué une coulée de lave qui l’a reliée à la région voisine d’Ôsumi, ce qui fait de Sakurajima une péninsule.





Des éruptions mineures sont presque quotidiennes à Sakurajima, et parfois, des grondements faibles ou des sons d’explosions peuvent être entendus. En 2017, la fumée volcanique s’est élevée des cratères de Sakurajima plus de mille fois et il y a eu 406 éruptions, dont 81 ont été enregistrées comme des « éruptions explosives » accompagnées de tremblements et de projection de roche volcanique.

Cette activité volcanique n’est qu’un des aspects de la vie quotidienne des habitants des environs, y compris pour les 600 000 habitants de la ville de Kagoshima. Peu de villes de taille comparable ailleurs dans le monde sont situées si près d’un volcan actif.





Plusieurs endroits à travers Kagoshima offrent une vue panoramique sur Sakurajima. L’un des plus populaires est la colline de 107 mètres de hauteur nommée Shiroyama, située au cœur de la ville. Shiroyama est connue comme le site où le samouraï Saigô Takamori est décédé lors de la bataille culminante de la rébellion de Satsuma, qui a opposé les forces locales qu’il dirigeait à l’armée du gouvernement central de Meiji. La vue depuis le sommet de la colline est captivante. La ville s’étend dans toutes les directions tandis que Sakurajima se tient majestueusement de l’autre côté de la baie.





Découvrons la beauté du lieu à bord du ferry Sakurajima

Le service pratique de ferry Sakurajima, fonctionnant 24 heures sur 24, relie Kagoshima à Sakurajima. Pendant les heures de pointe de la journée, les ferries partent toutes les 10 à 15 minutes.









Nombreux sont ceux qui utilisent le service pour se rendre au travail ou à l’école. Pendant le voyage qui dure environ 15 minutes, les passagers peuvent profiter de la vue sur Sakurajima et la baie environnante. « Certains jours, les passagers ont également la chance de voir des groupes de dauphins nager le long de la baie », souligne Masuyama Kaori, qui travaille pour le département des navires de la ville de Kagoshima et qui gère le ferry Sakurajima. En tant que passagère régulière qui prend chaque jour le ferry jusqu’à son bureau du port de Sakurajima, elle peut admirer l’île tout au long de l’année et à différents moments de la journée. Surtout, elle recommande de prendre le ferry au crépuscule, lorsque la lumière du soleil couchant teint le volcan d’une fantastique lueur rouge.





Une fois par jour, le ferry Yorimichi circule également entre Kagoshima et Sakurajima. La croisière de 50 minutes emprunte un itinéraire plus sinueux que le service de ferry normal, voyageant loin au sud dans la baie avant de remonter vers Sakurajima. Le navire passe devant le phare de Kanze et l’île inhabitée d’Okoga-shima, tout en offrant une vue sur le champ de lave de Taishô qui a été formé par l’éruption de 1914. Cette croisière est un bon moyen d’apprécier pleinement la beauté de la baie et de l’île de Sakurajima.

En arrivant au port de Sakurajima, il est conseillé aux visiteurs de s’arrêter au centre d’accueil pour obtenir des informations sur les sites locaux et en savoir plus sur les éruptions.