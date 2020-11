Treize « monts Fuji » à travers tout le Japon

Avec sa symétrie conique parfaite qui élève les esprits et semble effleurer le ciel, le mont Fuji occupe une place particulière dans le cœur des Japonais. Ce sentiment de dévotion a conduit à ce qu’entre 300 et 400 montagnes soient également désignées sous le nom de « Fuji ». Voici quelques-uns des exemples les plus connus.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский