Les « tabi », ces chaussettes japonaises élégantes et ingénieuses

Instantanés de culture générale sur le Japon

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Les chaussettes tabi sont à la fois pratiques et élégantes lorsqu’on porte un vêtement traditionnel japonais.

Blanc immaculé pour les occasions formelles

Les tabi sont des chaussettes traditionnelles japonaises caractérisées par la séparation entre le gros orteil et les autres orteils. Cette particularité les rend parfaitement adaptées aux geta et aux zôri, ces sandales dotées d’une lanière centrale. À l’origine en cuir, elles sont devenues majoritairement en coton à partir de l’époque d’Edo (1603-1868). La version blanche reste la plus classique, surtout lors des cérémonies et événements formels. Elles se ferment à l’arrière grâce à de petits crochets métalliques appelés kohaze.

Les jika-tabi constituent une variante robuste dotée d’une semelle en caoutchouc. Elles conservent la même forme caractéristique à orteil séparé, mais sont portées comme de véritables chaussures. Très appréciées des ouvriers du bâtiment, des jardiniers et autres travailleurs manuels, elles offrent une excellente adhérence au sol tout en restant souples et résistantes.



(Pixta)

(Photo de titre : Pixta)