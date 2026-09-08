« Konkatsu » : l’art de la chasse au mariage qui transforme les rencontres au Japon

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Le terme japonais konkatsu désigne les démarches actives entreprises pour trouver un partenaire de mariage, que ce soit à travers des applications de rencontre ou l’inscription dans une agence matrimoniale.

Au Japon, le konkatsu englobe un large éventail d’initiatives menées par les célibataires en quête d’un conjoint. Souvent traduit par « chasse au mariage », il renvoie à l’utilisation de services payants comme les applications de rencontre ou les soirées de speed dating. Les prétendants peuvent également se tourner vers des agences matrimoniales, plus coûteuses mais proposant un meilleur accompagnement et des garanties accrues grâce à la sélection de leurs membres. Le konkatsu comprend aussi des démarches informelles et gratuites, telles que les présentations par des amis ou la participation à des repas de rencontres en groupe (gôkon).

Le mot konkatsu est le résultat de la contraction de kekkon katsudô (littéralement « activités menant au mariage »). Il a connu une popularité fulgurante à la suite de la parution en 2008 de l’ouvrage Konkatsu jidai ( « L’Ère du konkatsu »), coécrit par le sociologue Yamada Masahiro et la journaliste Shirakawa Tôko. Tous deux y affirmaient que les célibataires devaient désormais s’investir activement s’ils souhaitaient fonder un foyer.

(Photo de titre © Pixta)