La poupée « teru teru bôzu », pour souhaiter le retour du beau temps

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Le teru teru bôzu est un simple poupée que l’on accroche sur le balcon de sa maison pour souhaiter le retour du beau temps.

Facile à fabriquer et à exposer

Un teru teru bôzu est une petite poupée traditionnelle japonaise que l’on suspend pour demander le retour du beau temps. Autrefois fabriquée en tissu, elle est aujourd’hui souvent réalisée par les jeunes enfants avec des mouchoirs et de l’essuie-tout avant une sortie scolaire ou une journée sportive. Par exemple, il suffit de former une boule avec un mouchoir en papier pour représenter la tête, de l’envelopper dans une feuille d’essuie-tout, puis de fixer le tout avec un élastique au niveau du « cou ». La figurine est généralement suspendue près d’une fenêtre la veille du jour où l’on espère avoir du beau temps.

Selon un site spécialisé dans la météorologie, certaines personnes estiment qu’il ne faut dessiner le visage de la poupée que si le temps est effectivement ensoleillé le lendemain, comme souhaité. Cette pratique rappelle celle des poupées daruma, auxquelles on ne dessine le second œil qu’une fois le vœu exaucé. Dans les faits, cependant, il est courant de dessiner le visage avant de suspendre le teru teru bôzu afin de le rendre plus joli.

Autrefois, lorsque la prière était exaucée, il existait également une coutume consistant à verser du saké sur la tête de la poupée puis à la laisser dériver au fil d’une rivière.

Données utilisées

(Photo de titre : Pixta)