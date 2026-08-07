Kamikôchi : le refuge estival des Alpes japonaises où nature et fraîcheur se rencontrent

Instantanés de culture générale sur le Japon

Visiterle Japon

Les paysages spectaculaires de Kamikôchi, dans la préfecture de Nagano, attirent chaque année de très nombreux visiteurs. Ce célèbre site de montagne niché au cœur des Alpes japonaises connaît sa plus forte affluence du printemps à l’automne.

Situé à 1 500 mètres d’altitude, au cœur des Alpes du Nord japonaises et du parc national de Chûbu-Sangaku, Kamikôchi, dans la préfecture de Nagano, est l’une des destinations de randonnée les plus prisées du Japon. Les visiteurs peuvent emprunter les sentiers de la vallée ou partir à l’assaut des sommets environnants, dans un cadre naturel d’une beauté exceptionnelle.

Afin de préserver cet environnement, les véhicules particuliers sont interdits dans la vallée. Les visiteurs doivent donc y accéder en bus ou en taxi, généralement depuis la gare JR de Matsumoto, ou rejoindre Kamikôchi à pied depuis les zones voisines.

Le symbole du site est le pont Kappa (Kappabashi), qui doit son nom aux kappa, les célèbres créatures aquatiques du folklore japonais. Si ces êtres légendaires restent invisibles, les promeneurs ont en revanche de bonnes chances d’apercevoir des singes sauvages ou d’autres animaux vivant dans la région.

Kamikôchi est particulièrement apprécié en été, lorsque ses températures fraîches offrent un refuge contre la chaleur, ainsi qu’en automne, période où les forêts se parent de couleurs flamboyantes, faisant de la vallée l’un des plus beaux sites de feuillages du Japon.

(Photo de titre : Kappabashi, à Kamikôchi. Pixta)