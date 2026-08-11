Mugicha : le thé d’orge japonais qui séduit tout le monde en été

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Très apprécié pendant les chaudes journées d’été, le mugicha (thé d’orge) est l’une des boissons les plus populaires au Japon.

Une boisson pour l’été

Élaboré à partir d’orge torréfiée, le mugicha se distingue par ses arômes grillés et légèrement noisettés. S’il peut être dégusté chaud, il est surtout consommé bien frais pour se désaltérer lors des fortes chaleurs estivales.

Aujourd’hui, le mugicha est généralement préparé à l’aide de sachets, que l’on fait infuser dans de l’eau bouillante ou directement dans de l’eau froide. Il est également largement vendu prêt à boire dans les supermarchés et les distributeurs automatiques.

Naturellement dépourvu de caféine, le mugicha convient à tous les âges, des nourrissons aux personnes âgées, et peut également être consommé par les femmes enceintes. Il renferme en outre des minéraux utiles pour compenser les pertes liées à la déshydratation pendant l’été, tout en étant pratiquement dépourvu de calories, ce qui en fait une boisson aussi rafraîchissante que bénéfique pour la santé.

(Photo de titre : Pixta)