La salamandre géante du Japon, un « fossile vivant » protégé depuis 1952

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La salamandre géante du Japon, l’un des plus grands amphibiens au monde, est protégée en tant que « Monument naturel spécial ».

Un fossile vivant

La salamandre géante du Japon compte parmi les plus grands amphibiens de la planète et peut atteindre environ 1,5 mètre de long. Son apparence n’ayant pratiquement pas changé depuis des dizaines de millions d’années, elle est communément qualifiée de « fossile vivant ». Selon une théorie, son nom japonais, ôsanshôuo, viendrait du mucus qu’elle sécrète, dont l’odeur âcre rappelle celle des baies de sanshô. L’espèce vit dans l’ouest du Japon.

Classée monument naturel spécial, la salamandre géante du Japon est protégée par la loi depuis 1952.

Données utilisées

Informations sur la salamandre géante (en japonais), de l’Aquarium de Kyoto.

l’Aquarium de Kyoto. La salamandre géante du Japon (en anglais), du zoo national Smithsonian.

(Photo de titre © Pixta)