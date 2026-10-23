Tsumago-juku, un ancien relais qui fait revivre le Japon de l’époque d’Edo

Instantanés de culture générale sur le Japon

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L’ancien relais de Tsumago, remarquablement préservé dans le sud-ouest de la préfecture de Nagano, offrait autrefois une halte aux voyageurs épuisés par leur périple. Aujourd’hui encore, le lieu a su conserver son atmosphère d’antan.

Une randonnée au rythme tranquille

Tsumago-juku, dans la préfecture de Nagano, était autrefois une ville-étape du Nakasendô, la route qui reliait Edo (l’actuelle Tokyo) à Kyoto par un itinéraire intérieur traversant les Alpes japonaises. Le quartier fait revivre l’atmosphère de son âge d’or à l’époque d’Edo (1603-1868), grâce à une rue principale remarquablement préservée, bordée de bâtiments en bois. Les lignes téléphoniques et autres câbles ont été dissimulés afin de ne pas altérer ce paysage historique.

Les visiteurs peuvent séjourner dans les auberges locales et profiter pleinement de l’ambiance des lieux une fois la foule dissipée. Il est également possible d’emprunter à pied un tronçon de l’ancienne route pour rejoindre tranquillement le relais suivant, Magome-juku, situé à environ 9 kilomètres, soit trois heures de marche.

Tsumago-juku, qui fait aujourd’hui partie de la commune de Nagiso, a joué un rôle pionnier dans le mouvement japonais de préservation des paysages urbains historiques. Son action a servi de modèle à de nombreuses communautés dans tout le pays.

(Photo de titre : Pixta)