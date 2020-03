Les singes des neiges dans les sources thermales de la Vallée des enfers

Visiterle Japon

Les sources thermales sont un plaisir auquel s’adonnent un grand nombre de Japonais et de touristes étrangers… mais pas que. Des visiteurs d’un autre genre aiment également à y faire trempette ; il s’agit des macaques japonais, ou « singes des neiges ». Et le meilleur endroit pour les observer est à Yamanouchi (préfecture de Nagano), dans le parc Jigokudani Yaen.

Jigokudani (ou « la Vallée des enfers ») n’est pas le seul endroit offrant ce spectacle insolite. Cependant, les autres sites sont plus reculés dans les zones montagneuses, donc plus difficiles d’accès pour les touristes. Mais dans la Vallée des enfers, ainsi appelée en raison des émanations de soufre, un lieu facile d’accès aux visiteurs a été créé pour la baignade de ces adorables petits primates. Tout d’abord attirés avec de la nourriture, ils ont fini par trouver l’endroit confortable et à revenir s’y baigner régulièrement. De toutes les saisons, l’hiver est la plus idéale pour les observer, lorsque les températures chutent considérablement pour avoisiner les zéro et que les singes viennent se réchauffer et prendre un bain bien mérité. Leur pelage est souvent lui-même recouvert de neige, ajoutant davantage à ce spectacle si adorable.

Les macaques qui se baignent dans ces sources chaudes sont régulièrement nourris par le personnel du parc, qui leur dépose de la nourriture à des endroits bien précis. Les visiteurs ne sont pas autorisés à leur donner à manger. Ainsi, les singes ont appris à ne pas venir réclamer quoique ce soit. Cependant, la nourriture donnée par les employés ne constitue pas la totalité de leur régime alimentaire. Comme le nom du parc Jigokudani Yaen l’indique (yaen signifie « singes sauvages »), les singes se promènent librement et vont et viennent à leur guise dans le parc. Les visiteurs peuvent ainsi les observer dans leur habitat naturel.

(Article crée en collaboration avec Goolight)