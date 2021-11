La cascade sacrée de Nachi, l’une des trois plus célèbres du Japon

La cascade de Nachi est l’une des trois chutes d’eau les plus célèbres au Japon, et celle ayant la chute ininterrompue la plus haute du pays. Tombant de 133 mètres de haut, elle possède une dimension sacrée qui explique la présence d’un sanctuaire à proximité.

