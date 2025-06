Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de l’Irlande

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le design de ce pavillon s’inspire du triskèle, un ancien symbole celtique représentant la Trinité, qui, vu d’en haut, ressemble à trois cercles imbriqués l’un dans l’autre. L’exposition est justement divisée en trois espaces, chacun ayant son propre thème : l’Irlande, les relations entre l’Irlande et le Japon, et l’esprit de collaboration créative.

En compagnie d’artistes, les visiteurs peuvent découvrir la musique et la danse irlandaise, avec ses pas uniques, dans une salle circulaire entourée d’un écran géant. Une exposition sur Lafcadio Hearn, écrivain d’origine irlandaise actif au Japon à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, est également organisée pour une durée limitée.



À l’extérieur du pavillon est installée une sculpture de l’artiste Joseph Walsh, baptisée Magnus Rinn.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)