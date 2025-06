Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de Singapour

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Les expositions proposées par le pavillon de Singapour mettent en avant la puissance de développement en contraste avec la modeste taille du pays.

Le symbole du pavillon de Singapour est une sphère rouge de 17 mètres de haut. Tapissée de 17 000 disques d’aluminium recyclables, elle s’inspire de la tradition japonaise des ema, des tablettes votives sur lesquelles les gens inscrivent leurs souhaits.

Les expositions présentent des objets en papier, des boîtes à musique électriques et bien d’autres choses encore pour raconter l’histoire inspirante de Singapour, une minuscule nation insulaire qui a de grands rêves. Il y a également un café et une boutique de produits dérivés.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)