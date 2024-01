Les tablettes votives « ema » : une évolution des motifs et des vœux au fil des époques

Nous voyons souvent des tablettes votives en bois, appelées ema, suspendues dans les sanctuaires ou les temples du Japon. Inscrire un vœu sur ces simples morceaux de bois décorés d’une image fait partie d’une des nombreuses croyances présentes dans la culture japonaise. On peut alors prier pour avoir de la chance et trouver l’âme sœur, pour être en bonne santé, pour guérir d’une maladie ou encore pour avoir du succès dans les affaires. Intéressons-nous ici à leur origine et à ce qu’elles représentent.

Initialement une offrande au service des dieux

Au Japon, les chevaux étaient des animaux sacrés. On voyait en eux un moyen de locomotion pour les divinités, si bien que selon d’anciens rituels, ces animaux étaient souvent donnés en offrande aux sanctuaires. Dans les plus grands édifices, ces chevaux sacrés, connus sous le nom de shinme, étaient gardés dans des écuries. On disait que les dieux pouvaient les monter à tout moment, quand ils le souhaitaient, si bien qu’aujourd’hui encore, il y a toujours des écuries dans certains sanctuaires.

Seules les personnes de haut rang qui avaient les moyens d’avoir ou d’acheter un cheval vivant pouvaient faire don de ces animaux à un sanctuaire. Peu à peu, les fidèles ont fini par remplacer les vrais chevaux par des figurines, des umagata, en argile, en bois ou en paille. Encore plus simple une tablette en bois arborant un motif équestre ; une ema.

Le mot « ema » apparaît pour la première fois dans le Honchô monzui, un recueil de poèmes écrit pendant l’époque Heian (794–1185). Au passage à l’an 1102, ce terme apparaît également, représentant trois chevaux. La coutume de faire des offrandes d’ema, elle, remonte encore plus loin dans l’histoire de la culture japonaise, au VIIIe siècle.

En 1972, une tablette ema datant de l’époque Nara (710–794) a été découverte sur le site archéologique d’Iba, à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka. Plus récemment, une tablette représentant un cheval, qui daterait de la même période, a été mise au jour à la suite de fouilles effectuées en 2012 et en 2013 sur le site archéologique de Shikata, dans la préfecture d’Okayama.

Plus petite, la tablette ema découverte sur le site d’Iba mesure près de 9 cm de large sur 7 cm de long. Celle de Shikata est plus grande, avec 23 cm de large sur 12 cm de long. D’une certaine façon, ces deux tablettes représentent les prototypes des ema d’aujourd’hui.



L’une des plus anciennes tablettes votives ema au Japon. Elle a été découverte sur le site archéologique d’Iba. (Avec l’aimable autorisation du Musée d’histoire de la ville)

Des motifs différents au fil des époques

Initialement, les tablettes ema étaient uniquement données en offrande aux sanctuaires shintô. Mais selon Iwai Hiromi, à partir de l’époque Muromachi (1333–1568), ils firent également leurs premières apparitions dans les temples bouddhiques. C’est à partir de la moitié de l’époque Muromachi que les illustrations sur les tablettes ema commencent à se diversifier.

Par exemple, le sanctuaire Shirayama, à Kôka, dans la préfecture de Shiga, abrite une tablette ema datant de 1436, qui représente les Trente-six grands poètes et arbore une inscription selon laquelle la personne souhaite être capable d’écrire un merveilleux poète à la manière d’un grand poète waka.



Une tablette ema datant de 1787 au sanctuaire Kotohira-gû représentant six grands poètes japonais Rokkasen. On peut notamment remarquer la présence d’Ariwara no Narihira et Ono no Komachi. Extrait de la compilation Kotohira-gû ema kagami des tablettes ema du sanctuaire Kotohira-gû. (Avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de la Diète)

Autre exemple, cette tablette ema date de 1459, au sanctuaire Ôtokonushi à Nanao, dans la préfecture d’Ishikawa. Elle représente un chariot de fleurs et des femmes profitant de leur temps libre pour s’adonner à divers passe-temps. Elle symbolise très probablement un souhait de victoire à la guerre et de préservation de la beauté des femmes.



Décoration bouddhique en bois représentant une femme sur un cheval. Même si cette tablette ema est différente de celle du sanctuaire Ôtokonushi, il s’agit de l’une des premières apparitions des femmes en tant que motif. Datant de l’époque Muromachi, sa forme en éventail est caractéristique. Ce type de motifs élaborés a commencé à apparaître au XVe siècle. (Avec l’aimable autorisation du Musée national de Tokyo)

Au début de l’époque des Royaumes combattants (1467–1568), de nouveaux types de motifs ont fait leur apparition. On peut notamment citer trois tablettes ema : la première datant de 1521, représentant Monju Bosatsu (le bodhisattva Manjushri), symbole de la sagesse, du temple Kôfuku-ji à Nara ; la deuxième datant de 1552, arborant un motif représentant le moine-guerrier Benkei et Minamoto no Yoshitsune (le demi-frère de Minamoto no Yoritomo, le tout premier shôgun du Japon), illustrant un serment d’allégeance entre un seigneur et un serviteur, ainsi que des prières pour la victoire au front, provenant du sanctuaire Itsukushima à Hiroshima et enfin la troisième étant datée vers 1554, représentant Udennô (Udayana), un ancien roi d’Inde qui vénérait Bouddha et symbolisant ainsi une loyauté dévouée (origine inconnue).

Le type de vœu exprimé par les fidèles sur les tablettes ema a évolué au fil des époques.



Une représentation d’Udennô (Udayana) avec un lion. Elle est datée de vers 1554. (Avec l’aimable autorisation du Musée national de Tokyo)