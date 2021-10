Kirara, la monture sacrée : la belle complicité d’un sanctuaire shintô avec les chevaux

Les animaux au travail

Parmi les innombrables animaux domestiques au Japon, certains passent leurs journées paisiblement au foyer. D’autres, par contre, ont des occupations d’une certaine importance, parfois même un véritable travail vis-à-vis de leur propriétaire. Pour notre quatrième article, nous sommes allés à la rencontre de Kirara, une ponette qui a un statut très particulier au sein du sanctuaire shintô de Kumano, à Tokyo : monture des dieux, ou cheval sacré, rien que ça !

La tradition du cheval dans le sanctuaire shintô

De tout temps, il y a eu des chevaux dans les sanctuaires shintô. Afin que les divinités puissent avoir une monture à chevaucher.

Mais ce n’est pas facile de s’occuper d’un tel animal et, au fil des années, le cheval a fini par se faire remplacer par des images et des plaques votives en bois (ema) à l’effigie d’un cheval. De nos jours, très peu de sanctuaires gardent encore un vrai cheval en leur sein.



Kirara veillant sur les plaques votives ema sur lesquelles sont inscrits les vœux des visiteurs du sanctuaire.

L’histoire du sanctuaire shintô Gohôzan Kumano (arrondissement Katsushika, à Tokyo) remonte au milieu de l’époque Heian (794-1185). Il a été édifié à l’intérieur d’un pentagone dessiné par le devin Abe no Seimei à partir des notions du Yin et Yang et des cinq éléments du Onmyôdô, lors d’une visite dans la région qui subissait alors des inondations.

Aujourd’hui, trois adorables petits chevaux y habitent.

« Kirara, petite ponette Shetland, est une mamie de 27 ans, mais elle reste très fringante. C’est elle qui commande les deux hongres en tant que chef des chevaux sacrés ! », nous raconte Chishima Shunji, le supérieur du sanctuaire.

Originaire de l’île de Hokkaidô, M. Chishima est un habitué des chevaux : son grand-père étant entraineur, son père jockey, et lui-même aussi a été cavalier de concours dans sa jeunesse, enseignant à l’école des courses de la JRA (Japan Racing Associations). La vie a fait qu’il est devenu prêtre...

« Vous imaginez bien que je désirais à tout prix un cheval dans le sanctuaire. Nous avons accueilli Kirara en 2005. Elle venait d’une ferme de l’île de Hokkaidô. »

Quand elle est arrivée au sanctuaire Kumano, Kirara avait six ans, correspondant à une vingtaine d’années en âge humain. Il lui a fallu un petit moment pour s’habituer à son environnement.

Bon pour la croissance des enfants

« Nous avons un jardin d’enfants rattaché au sanctuaire, et avec les enfants qui chahutent et font du bruit en jouant avec des instruments de musique, Kirara était un peu anxieuse au départ (rires). Mais elle a fini par s’habituer et maintenant, elle fait une mine tristounette les jours où les enfants ne sont pas là. »



Il y a un espace où les enfants peuvent jouer avec les chevaux à proximité du sanctuaire. Ponette chevronnée, Kirara a pris l’habitude de s’amuser avec eux.

Pour des enfants, s’occuper des poneys leur apprend à intéragir avec « des amis autres que des humains ».

« Les chevaux sont bien plus francs que les humains, ils n’hésitent donc pas à communiquer quand ils n’aiment pas trop quelque chose, ou qu’ils ont envie qu’on les gâte. Je trouve ça très bien pour la croissance des enfants. Et les chevaux connaissent parfaitement leur rôle. Ils font ainsi attention à leur approche envers les enfants. »

Le poney Choco a rejoint Kirara en 2011, et le poney japonais Vanille est arrivé en 2019. Avec trois chevaux qui jouent avec les enfants, reçoivent les fidèles et effectuent leur rôle de monture sacrée, ils sont bien occupés !

L’une de leurs tâches principales est de promener en attelage, lors du rite annuel du Shichi-go-san, les enfants qui ont reçu la bénédiction des divinités.

« Comme vous le voyez, notre sanctuaire est proche des animaux. À partir du mois d’octobre, nous allons commencer un rite de bénédiction pour les animaux de compagnie. »



Au départ, c’était Kirara qui tirait l’attelage lors du rite du Shichi-go-san, mais les jeunes ont maintenant pris la relève

« Ma jument à moi, qui est dans une ferme à Chiba, a donné naissance à un poulain blanc en avril. Cela prendra sans doute plusieurs années, mais nous aurons peut-être un pur-sang blanc au sanctuaire Kumano un jour. »

Le sanctuaire millénaire, sous la protection de ses trois chevaux sacrés, prie pour la coexistence pacifique de tous les êtres.

Profile Nom : Kirara Âge : 27 ans Sexe : Femelle Travail principal : Cheval sacré, elle participe aux rites shintô du sanctuaire. Elle accueille également les fidèles et s’amuse avec les enfants de la maternelle d’à côté. Lieu de travail : Sanctuaire Gohôzan Kumano Adresse : 8-44-31 Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo http://jinjya.kumano-kids.com

(Toutes les photos sont de Yamaguchi Noriko)