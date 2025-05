Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Corée du Sud

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

L’objectif du pavillon de la Corée du Sud est d’offrir une expérience de la société telle qu’elle pourrait être en 2040.

La façade, qui fait face au Grand Anneau, est équipée d’un écran géant qui met en valeur l’attrait culturel du pays grâce à des vidéos de K-Pop en direct et de visites de sites touristiques (voir photos ci-dessous).

L’espace intérieur utilise l’analyse de l’intelligence artificielle pour transformer les voix des visiteurs en musique orchestrale, dans une démonstration de technologie de pointe.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)