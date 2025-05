Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon Sumitomo

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le pavillon Sumitomo présente des expositions interactives autour de la préservation des forêts.

Sumitomo a une histoire qui remonte à plus de quatre siècles. Son pavillon présente une architecture en bois avec des toits magnifiquement superposés qui s’inspirent des lignes de crête de la mine de cuivre de Besshi, dans la préfecture d’Ehime, qui a jeté les bases du développement du conglomérat.

Le pavillon propose des expériences interactives utilisant la technologie numérique telles que UNKNOWN FOREST — A Story of Life No One Knows et Tree Planting Experience, autour de la gestion des forêts et de la nature en général.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)