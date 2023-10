À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture d’Ehime est connue pour ses succulentes clémentines mikan, ainsi que ses sources thermales et ses magnifiques châteaux.

Le littoral de la préfecture d’Ehime s’étend le long de la côte nord-ouest du Shikoku, de la mer intérieure de Seto au nord jusqu’à la mer d’Uwa et le canal de Bungo à l’ouest. Il est doté de nombreuses îles au large, et la péninsule du cap Sada est la pointe la plus étroite du Japon. L’intérieur de la préfecture est montagneux et faiblement peuplé.

La préfecture d’Ehime en bref

Établie en 1873 (anciennement la province d’Iyo)

Capitale : Matsuyama

Population : 1 335 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 5 676 km2

Une grande partie de la préfecture d’Ehime est située à l’intérieur des parcs nationaux de Ashizuri-Uwakai et de Setonaikai, et offre aux touristes de magnifiques panoramas et des activités en plein air. Les sources thermales de Dôgo, à Matsuyama, sont parmi les plus anciennes au Japon. Le château d’Iyo Matsuyama, construit en 1603, fait partie des derniers châteaux authentiques tenant encore debout. Les villes d’Ôzu et Uwajima gardent leurs donjons d’origine et leur charme pittoresque.



Le magnifique château d’Ôzu (© Pixta)

Les chantiers navals d’Imabari Shipbuilding, le plus gros constructeur naval du Japon, sont situés à Ehime. Les produits chimiques, le papier, les textiles et le raffinage du pétrole sont parmi les autres industries importantes de la préfecture. L’exploitation forestière, les vergers de clémentines mikan, ainsi que les perles de cultures contribuent de même à l’économie locale. La ville de Tobe est connue pour sa céramique.



Les vergers d’agrumes sont très nombreux à Ehime. (© Pixta)



Mican, la mascotte officielle d’Ehime est la combinaison d’un chiot et d’une clémentine. (© Préfecture d’Ehime)

Personnalités originaires d’Ehime

Ninomiya Chûhachi (1866-1936) : Pionnier de l’aviation qui a conçu une machine volante avant les frères Wright.

Ôe Kenzaburô (1935-2023) : Écrivain japonais et lauréat du prix Nobel de littérature en 1994.

Nakamura Shûji (1954-) : Ingénieur électricien et l’un des co-lauréats du prix Nobel de Physique en 2014 pour l’invention de diodes électroluminescentes (LED) bleues efficaces.

Syukuro Manabe (1931-) : Né au Japon et naturalisé Américain. Météorologue et co-lauréat du prix Nobel de physique en 2021 « pour la modélisation physique du climat de la Terre et pour en avoir quantifié la variabilité et prédit de façon fiable le réchauffement climatique ».

(Photo de titre : l’auberge Dôgo, réputée pour sa source thermale, à Matsuyama © Pixta)